Canopy Growth publie un rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)





Ce premier rapport décrit en détail l'engagement de l'entreprise à bâtir une organisation responsable et durable définie par sa mission

SMITHS FALLS, ON, le 5 janv. 2022 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la Société ») (TSX : WEED) (NASDAQ : CCG) a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (le « rapport ») pour l'année civile 2020, en plus de fournir des détails qualitatifs sur certaines activités clés qui ont eu lieu en 2021. Le rapport reconnaît les progrès actuels de Canopy et décrit ses priorités et que son approche à l'égard des facteurs ESG, dans le cadre de son cheminement à long terme vers une croissance responsable et durable.

« À mesure que l'industrie du cannabis s'établit, nous reconnaissons le rôle que nous devons jouer pour faire en sorte que les progrès sont réalisés de façon responsable et durable, a déclaré David Klein, chef de la direction de Canopy Growth. Nous sommes déterminés à concrétiser notre vision qui consiste à libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer la vie des gens. Notre premier rapport sur les facteurs ESG est la prochaine étape de notre parcours de leadership, qui vise à nous responsabiliser et à responsabiliser l'industrie du cannabis. »

Faits saillants

Nous avons mené la toute première évaluation de base de notre consommation d'énergie et de nos émissions de GES de portées 1 et 2

Investissement de plus d'un million de dollars à l'appui de services de suppression définitive de dossiers criminels, de services complets et de services accessoires destinés aux personnes touchées par la guerre contre la drogue

Inscription de 23 000 patients à notre programme de prix de compassion par l'entremise de Spectrum Therapeutics

Embauche de notre première vice-présidente de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en 2021, et création de groupes-ressources dirigés par des employés représentant les employés autochtones, noirs et LGBTQ2S+, de même que les employés aux prises avec des handicaps

Formation de 93 % des employés de Canopy Growth sur notre programme de pharmacovigilance

Aucun rappel de produits liés à la sécurité enregistré à l'échelle mondiale

Les divulgations dans le rapport sont faites à l'aide des normes et des cadres de présentation de rapports pertinents. Cela comprend les normes en matière de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de produits agricoles du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ainsi que les normes comptables de développement durable pour les boissons non alcoolisées et les objectifs de développement durable de l'ONU.

En tant que première entreprise de cannabis en Amérique du Nord à être cotée en bourse, réglementée par le gouvernement fédéral et autorisée à produire du cannabis au Canada, Canopy Growth saisit l'occasion et assume la responsabilité de participer aux efforts de l'industrie du cannabis pour aller de l'avant en faisant preuve d'intégrité et de détermination.

Pour lire le rapport complet, cliquez ici.

À propos de Canopy Growth

Avis concernant les informations prospectives

