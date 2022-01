Aqara annonce une gamme de produits à base du protocole Thread





Aqara, fournisseur de produits pour maison intelligente, annonce aujourd'hui son intention de lancer une nouvelle gamme de dispositifs basée sur Thread, un protocole de réseau IP sans fil à faible consommation d'énergie, pour les maisons et les entreprises intelligentes. Pour inaugurer cette nouvelle gamme, la société devrait lancer la nouvelle version de son capteur de portes et fenêtres et de son capteur de mouvement intégrant la technologie Thread au cours du second semestre 2022. Les nouveaux produits Thread d'Aqara sont conçus pour offrir aux consommateurs des expériences de maison intelligente améliorées, disposant d'une compatibilité, d'une fiabilité, d'une efficacité énergétique et d'une sécurité accrues.

Aqara a toujours proposé une série de produits domotiques innovants en fonctionnant avec les plus grands écosystèmes tiers, notamment Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home. Alors que ce secteur continue d'évoluer vers une norme IdO unifiée, Aqara continuera de prendre en charge l'interopérabilité des maisons intelligentes. En septembre 2021, Aqara a annoncé son engagement envers Matter, une nouvelle norme industrielle pour les dispositifs des maisons intelligentes, développée et dirigée par certaines des plus grandes entreprises technologiques.

Dans le cadre de son engagement, Aqara apportera le support Matter à ses produits existants Zigbee en envoyant la mise à jour over-the-air (OTA), ou mise à jour sans fil, aux hubs Aqara, lM et M1S*. La mise à jour logicielle exposera les dispositifs enfants Aqara à Matter, leur permettant ainsi de se connecter à d'autres dispositifs tiers compatibles avec Matter. Cette approche garantit une interaction transparente entre les deux protocoles, et les utilisateurs Aqara pourront conserver leurs appareils Zigbee existants tout en bénéficiant des avantages de Matter.

La nouvelle gamme de produits basés sur Thread d'Aqara offre aux utilisateurs une option supplémentaire pour entrer dans l'écosystème Matter. Thread, l'un des piliers des technologies de connectivité Matter, permet aux dispositifs IdO de se connecter nativement à Matter. Les produits Thread d'Aqara intègrent également le Bluetooth à basse consommation pour offrir une meilleure expérience de connexion et de fonctionnement.

De plus, les dispositifs Thread d'Aqara conserveront certaines des caractéristiques les plus appréciées de la gamme de produits Zigbee, comme la longue durée de vie de la batterie et la connexion à faible latence, tout en hissant la fiabilité à un autre niveau grâce au réseau maillé et à la capacité d'« auto-régenération » de Thread.

En tant que partenaire de NXP Semiconductors, Aqara présentera certains de ses derniers capteurs à fils sur le stand de démonstration de NXP, lors du CES 2022.

* Certains produits d'Aqara peuvent ne pas être compatibles avec Matter en raison de l'absence de support Matter pour des types de dispositifs spécifiques.

