Livepeer lève 20 millions de dollars avec le soutien des nouveaux investisseurs Alan Howard et Tiger Global alors que le déploiement des infrastructures Web3 s'intensifie





Livepeer, le réseau d'encodage vidéo centralisé conçu sur la blockchain Ethereum, vient de lever un financement de série B-1 de 20 millions de dollars. Les nouveaux investisseurs de ce cycle sont Alan Howard et Tiger Global. Des investisseurs existants ont également pris part à la levée de fonds.

Cinq mois après la série B de Livepeer, cette nouvelle levée de fonds témoigne de la croissance continue de Livepeer, selon son PDG, Doug Petkanics:

"Cette rapide extension de série B vient valider à nouveau notre manière d'appliquer notre vision, qui consiste à devenir l'infrastructure vidéo en libre accès de portée planétaire. Nous avons observé une solide croissance organique au niveau de la demande pour des solutions d'encodage, ainsi qu'une sensibilisation grandissante quant à la fiabilité, la valeur et l'efficience de l'infrastructure Web3."

Livepeer prévoie d'utiliser les fonds pour saisir plus rapidement les opportunités croissantes dans les infrastructures de streaming en direct, un domaine en pleine évolution en raison de la popularité des streams de créateurs de contenus, de l'e-sport et des achats en direct.

En octobre, Livepeer a élargi son offre de streaming vidéo avec l'acquisition de MistServer, la technologie de diffusion de contenus qui simplifie le streaming vidéo. L'offre étendu de Livepeer permet aux développeurs de construire une infrastructure rentable et de mettre à échelle des applications de streaming pour le divertissement, les événements, le jeu et l'e-commerce.

L'acquisition de MistServer s'inscrit dans le cadre de l'activité R&D de Livepeer en matière de vidéos intelligentes basées sur l'IA, de fourniture de contenus pair à pair, de modération de contenu optimisée par l'IA, de détection des chansons et de prise d'empreinte vidéo. Ces fonctionnalités enrichies rendront la plateforme Livepeer encore plus puissante pour les développeurs, qui bénéficient de toute l'offre figurant sur la feuille de route de Livepeer pour 2022 et au-delà.

En juillet, Livepeer a clôturé sa série B de 20 millions de dollars. DCG a dirigé le cycle de financement avec la participation du précédent investisseur Northzone, ainsi que de Coinbase Ventures, CoinFund, Mike Dudas' 6th Man Ventures et Warburg Serres. Livepeer a levé un total de 48 millions de dollars à ce jour et emploie 32 personnes.

À PROPOS DE LIVEPEER

Créé en 2017 par Doug Petkanics et Eric Tang, Livepeer est le réseau de streaming vidéo décentralisé conçu sur la blockchain Ethereum. Ciblant le marché du streaming vidéo, qui pèse 70 milliards de dollars, Livepeer permet aux innovateurs du streaming en direct de proposer leurs idées de manière rentable, et de les mettre à échelle sans occasionner de frais d'utilisation exorbitants.

Le réseau Livepeer dispose déjà de plus de 70 000 processeurs graphiques, ce qui représente une puissance cumulée suffisante pour encoder la totalité du streaming vidéo de Twitch, YouTube et Facebook réunis. À ce jour, Livepeer a diffusé des dizaines de millions de minutes, et a battu un record avec 2,3 millions de minutes diffusées en une seule semaine, soit six fois plus qu'en début d'année 2021.

Plus d'informations sur: Intro à Livepeer, Protocol Explorer, livre blanc, Twitter, Medium et Reddit.

