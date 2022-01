RevitaLash® Cosmetics gagne une poursuite en justice alléguant des ventes de contrefaçon





VENTURA, Californie, 5 janvier 2022 /CNW/ - Athena Cosmetics, Inc. (société mère de RevitaLash® Cosmetics) a le plaisir d'annoncer que, dans une récente poursuite pour contrefaçon, un jury fédéral a rendu une décision unanime en sa faveur.

La poursuite (contre AMN Distribution, Inc. et Moishe Newman) a allégué que les défendeurs ont vendu des produits contrefaits, portant ainsi atteinte aux marques de commerce déposées de RevitaLash®, et violant un accord d'apurement antérieur signé en 2019. Les défendeurs possèdent et exploitent un site Web appelé BrushExpress, ainsi que de nombreux magasins sur eBay et d'autres places de marché en ligne, sous divers pseudonymes.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger l'intégrité de la marque RevitaLash et, surtout, la sécurité de nos clients », a déclaré Michael Brinkenhoff, M.D., chef de la direction et fondateur de RevitaLash Cosmetics. Lori Jacobus, présidente et chef de la direction du marketing mondial de RevitaLash Cosmetic, a ajouté : « En tant que chef de file mondial dans cette catégorie, nous sommes très fiers de nos formules, de nos emballages et de la stricte conformité réglementaire. Nous n'épargnerons aucune dépense lorsqu'il s'agit de protéger la réputation de notre marque, que nous avons travaillé 15 ans à établir, et cette victoire sert de message. »

Les consommateurs devraient être prudents lorsqu'ils magasinent en ligne et acheter des produits de RevitaLash Cosmetics uniquement auprès des revendeurs et des sites Web autorisés, dont la liste figure ici , notamment RevitaLash.com, Nordstrom, Net-A-Porter et un vaste réseau de salons et de spas indépendants. Les consommateurs doivent éviter d'acheter des produits cosmétiques de marque RevitaLash auprès de vendeurs non autorisés comme Walmart, Walgreens, Alibaba, eBay et d'autres magasins similaires, car ceux-ci peuvent vendre des produits contrefaits, périmés ou autrement altérés. Une liste des détaillants non autorisés est disponible ici .

Les produits contrefaits peuvent être difficiles à repérer. Parmi les éléments à surveiller, mentionnons l'emballage rétractable manquant, l'odeur âcre, la formule décolorée ou collante du produit, les boîtes endommagées et/ou périmées (ou l'absence totale de la boîte), les numéros de contrôle d'inventaire manquants, les fautes d'orthographe et plus encore. Si vous recevez un produit RevitaLash qui semble altéré ou suspect, ou qui ne se trouve pas dans son emballage d'origine, veuillez communiquer avec l'entreprise au 877 909-5274 ou à customercare@revitalash.com et nous faire part des détails de votre achat afin que l'entreprise puisse faire un suivi par les voies légales appropriées.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Les produits de l'entreprise, qui a été créée en 2006, comprennent le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le soin revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced et sont offerts dans les cabinets de médecins, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Appuyant des initiatives sans but lucratif sur le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein et honorant ses origines. Pour obtenir des renseignements : www.revitalash.com . [Les produits RevitaLash® Advanced ne sont pas disponibles en Californie.]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022 à 15:40 et diffusé par :