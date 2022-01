COVID-19 - Une aide financière supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, annoncent une nouvelle aide financière destinée aux restaurants...

Le député des Îles-de-la-Madeleine, chef parlementaire et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et de services sociaux, Joël Arseneau, demande au gouvernement de clarifier rapidement sa stratégie en matière de dépistage et d'isolement....