Cyclenium Pharma et Vuja De Sciences annoncent une collaboration de recherche de médicaments oncologiques





Cyclenium Pharma, Inc. (« Cyclenium »), une société pharmaceutique émergente spécialisée dans la découverte et le développement de nouveaux agents thérapeutiques basés sur leur chimie macrocyclique exclusive, et Vuja De Sciences, Inc. (« Vuja De »), une start-up de biotechnologie qui se consacre à la recherche de thérapies ciblant la vulnérabilité unique des cellules tumorales disséminées en état de dormance avant qu'elles ne puissent provoquer une récidive mortelle du cancer métastatique, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration pour la recherche de médicaments. Les deux entreprises vont sélectionner et optimiser des candidats leaders afin de perfectionner des traitements adaptés à la prévention des récidives métastatiques du cancer, le plus grand besoin non satisfait en oncologie.

Cette collaboration exploitera la plateforme de dépistage exclusive de Vuja De pour la recherche de médicaments contre la progression métastatique in vitro et la plateforme de dépistage ex vivo de découverte de médicaments et QUESTtm Library, la banque exclusive de Cyclenium de macrocycles synthétiques à petites molécules de nouvelle génération, ainsi que l'expertise d'optimisation associée permettant d'identifier des candidats cliniques efficaces contre les cellules tumorales disséminées en état de dormance pour la prévention de la récidive du cancer métastatique. Vuja De sera responsable de tous les efforts de dépistage, tandis que Cyclenium sera responsable de tous les efforts de chimie médicinale pour générer de nouveaux composés macrocycliques optimisés à l'aide de sa technologie unique CMRTtm.

« Nous sommes très heureux à l'idée de conclure cette collaboration avec Vuja De », a déclaré Helmut Thomas, Ph.D., président, CEO et directeur scientifique de Cyclenium. « Nous sommes convaincus que notre technologie CMRTtm ainsi que nos résultats couronnés de succès dans le domaine des macrocycles, associés à la plateforme innovante contre la progression métastatique et à l'excellente équipe de recherche de Vuja De, permettront la découverte et le développement de nouveaux agents thérapeutiques macrocycliques pour contrôler efficacement la progression métastatique ».

« Nous apprécions grandement l'expertise de Cyclenium dans le domaine des macrocycles et leur plateforme technologique qui repose sur une expérience pionnière de plus de 20 ans en chimie macrocyclique des petites molécules », a déclaré David Warshawsky, Ph.D., CEO de Vuja De. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Cyclenium pour identifier et développer de nouveaux candidats médicaments qui changent la donne et préviennent la récidive métastatique, le besoin le plus impératif chez la plupart des patients atteints de cancer », a-t-il ajouté.

À propos de Cyclenium Pharma

Cyclenium Pharma est une société émergente et privée de recherche et développement pharmaceutique qui exploite sa technologie exclusive de nouvelle génération de découverte de médicaments macrocycliques, CMRTtm, pour découvrir et développer de nouveaux agents thérapeutiques à petites molécules afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Cyclenium crée de la valeur par la progression de programmes internes dans le domaine de l'oncologie, des maladies infectieuses et des inflammations ou de la douleur. En outre, Cyclenium met à disposition sa vaste expérience et explore sa banque de dépistage QUESTtm basée sur la technologie CMRT, dans le cadre de partenariats de partage des risques avec des organisations universitaires à but non lucratif orientées recherche, ainsi que dans le cadre de collaborations avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes du monde entier qui cherchent à moduler des cibles uniques et difficiles à atteindre dans divers domaines thérapeutiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cyclenium.com.

À propos de Vuja De Sciences

Vuja De est une start-up de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement de thérapies ciblant la vulnérabilité unique des cellules tumorales disséminées (CTD) non détectées avant qu'elles ne provoquent une récidive métastatique mortelle du cancer. Cette vulnérabilité des CTD provient de leur dépendance à un phénotype unique qui comprend l'adaptation au stress, la survie et l'état de dormance, que nous avons baptisé « Endurance métastatique » (EM). L'endurance métastatique permet aux CTD de persister sans être détectés sur des sites secondaires comme s'il s'agissait de « bombes à retardement », et de commencer à se diviser rapidement pour former des tumeurs mortelles. Nous avons réussi à créer la toute première plateforme de dépistage de médicaments ex vivo à base de cellules capable de trouver des médicaments ciblant l'EM. Nous utilisons l'ostéosarcome, une maladie orpheline qui touche principalement les adolescents, comme meilleur modèle de preuve de concept pour le développement de médicaments contre la progression métastatique de nombreux cancers tels que le cancer du sein, le mélanome et le cancer du rein. Nous testons des médicaments réadaptés qui ont déjà fait l'objet d'essais cliniques, ainsi que de nouveaux médicaments précliniques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site vujade-life.com.

À propos d'Osteosarcoma

L'ostéosarcome est un cancer agressif de l'os et constitue le type de cancer des os le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. La récidive métastatique ayant un mécanisme biologique commun à de nombreux autres types de cancer, les thérapies prometteuses pour l'ostéosarcome peuvent être développées en parallèle pour de nombreux autres types de cancer, tels que le cancer du sein, du rein et le mélanome. Malgré le contrôle réussi des tumeurs primaires de l'ostéosarcome et le suivi de chimiothérapie, les métastases restent la cause la plus fréquente de mortalité. Au cours des 30 dernières années, les chances de survie des enfants atteints d'ostéosarcome se sont peu améliorées, en dépit de l'intensification des traitements. En raison de l'absence d'amélioration des résultats, de nouvelles approches thérapeutiques sont indispensables. En outre, s'il s'avère que des thérapies ciblées empêchent la formation de métastases chez les malades atteints de ce cancer, il existerait une forte justification biologique pour l'évaluation d'une telle thérapie dans d'autres cancers humains.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

