LES VENTES DE SUBARU CANADA DÉPASSENT CELLES DE L'AN DERNIER





56 870 unités vendues en 2021, un bond de 9,1 p. 100 par rapport à 2020

Toutes les régions ont signé de meilleurs résultats qu'en 2020

MISSISSAUGA, ON, le 5 janv. 2022 /CNW/ - Subaru Canada Inc. (SCI) a le plaisir d'accueillir la nouvelle année en annonçant qu'elle a réalisé de meilleures ventes en 2021 qu'en 2020. En 2021, Subaru a vendu 56 870 unités durant cette année mouvementée, un bond de 9,1 p. 100 par rapport à 2020. Toutes les régions ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour dépasser les résultats de l'année précédente, la région de l'Atlantique enregistrant une augmentation de 18,5 p. 100, la région de l'ouest, un bond de 17,8 p. 100, le Québec, une hausse de 5,7 p. 100 et l'Ontario, une hausse de 5,2 p. 100.

« Nos concessionnaires canadiens sont unis dans notre succès », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes très heureux de nos solides performances de vente et notre gamme primée continue de générer d'excellents résultats. En cette nouvelle année, nous poursuivrons notre travail qui consiste à fournir aux consommateurs canadiens des véhicules sécuritaires, de qualité et fiables. »





2021 56 870 2021 AÀCJ 52 129 2020 AÀCJ 4 741 Différence 9,1 % AÀCJ vs. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

