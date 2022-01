Kia Canada atteint des records historiques en 2021





Kia a enregistré un total de 79 198 d'unités vendues au Canada en 2021, les meilleurs résultats annuels obtenus de l'histoire de la marque



L'entreprise termine l'année avec 7 mois records, malgré une année remplie de défis dans l'industrie

L'année exceptionnelle de Kia inclut un record absolu en juin, le meilleur mois de vente des vingt-et-un ans d'existence de la marque au Canada

Les modèles les plus populaires en 2021 sont les Seltos, Forte et Sportage

Les ventes de VÉ et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) sont en hausse cette année, soutenant le Plan S de la marque



TORONTO, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada annonce une année record, enregistrant des ventes de 79 198 unités faisant de 2021 la meilleure année de la marque. Ces chiffres ont été atteints grâce à 7 mois de ventes records (en février, mars, avril, mai, juin, juillet et septembre), dont le meilleur mois de vente de l'histoire canadienne de Kia en juin avec un total de 8 850 unités. L'année record 2021 représente une augmentation de 9,3 % par rapport à l'année précédente avec les modèles Seltos, Forte et Sportage caracolant en tête des ventes. Kia a également été reconnue comme la première marque du marché de masse dans l'Étude 2021 sur la fiabilité des véhicules de J.D Power et a remporté trois prix AutoHebdo.ca. Enfin, la toute nouvelle berline K5 a été nommée « Meilleure grosse voiture » par l'AJAC et le Kia Telluride a obtenu le titre de « Meilleur gros véhicule utilitaire » de l'AJAC pour la deuxième année consécutive.

« Notre réussite en 2021 est entièrement attribuable à notre distinction à titre de chef de file dans notre industrie au niveau de la conception, de la sécurité et de la technologie de pointe de nos véhicules, ainsi qu'à notre réseau de concessionnaires dévoués qui ont continué de s'adapter pendant cette année de pandémie, » affirme M. Elias El-Achhab, chef de l'exploitation de Kia Canada. « À l'approche de 2022, la demande des clients reste exceptionnellement élevée. L'année à venir nous laisse donc vraiment optimistes, surtout avec l'arrivée prochaine de plusieurs modèles excitants, y compris le Kia EV6 qui fera son arrivée chez les concessionnaires en début d'année prochaine. »

Modèles les plus vendus

Le VUS compact de Kia, le Seltos, était en tête des ventes de 2021, totalisant 14 436 unités, suivi de près par l'ancienne tête de liste, la Forte, avec 13 190 unités vendues. Le Sportage reste le VUS intermédiaire le plus populaire de la marque, et a été choisi par 11 837 heureux propriétaires.

Concentrée sur l'électrification, Kia a également constaté une augmentation des ventes de ses véhicules électriques et de ses véhicules électriques hybrides rechargeables en 2021. Les ventes de la célèbre Soul EV étaient en hausse de 24 % par rapport à 2020, et celles du Niro EV et PHEV ont augmenté respectivement de 152 % et de 21 %. L'année 2021 représente la meilleure année de ventes de VÉ et de PHEV, pour un total de 4 720 ventes.

Le succès de Kia ne s'est pas limité aux ventes de véhicules neufs, mais compte également les véhicules d'occasion certifiés (VOC) de la marque. Avec 10 mois records et le meilleur mois de vente de VOC de l'histoire de la marque en juin (779 unités), l'année 2021 a réellement été une année extraordinaire dans tous les domaines. « La force du programme des VOC de Kia est le reflet de la fiabilité et de la durabilité de nos véhicules, ainsi que de la confiance que les Canadiens leur accordent, » précise M. Elias El-Achhab, chef de l'exploitation de Kia Canada.

Un nouveau souffle d'inspiration

Kia Canada a présenté son nouveau slogan et son nouvel objectif de marque « Du mouvement vient l'inspiration ». Il exprime la vision d'avenir de l'entreprise soutenue par la stratégie Plan S, en vigueur depuis 2020. Dans le cadre de cette stratégie, Kia s'est engagé à fournir sept nouveaux véhicules électriques ou hybrides rechargeables à ses clients canadiens d'ici 2025. En 2021, Kia a présenté les deux premiers de ces modèles, le Sorento PHEV 2022, déjà disponible en concessionnaire, et le Kia EV6 2022 qui, en tant que premier véhicule exclusivement électrique de la marque, arrivera sur le marché en tout début d'année 2022.

Pour finir l'année 2021, Kia a lancéle programme Kia ? Communautés en mouvement, un partenariat avec Fondations communautaires du Canada, s'engageant à investir 1,4 million de dollars dans des organismes caritatifs communautaires au cours des quatre prochaines années. Ce nouveau programme a pour but de soutenir le mouvement des communautés locales, des organismes caritatifs et des personnes en les aidant à trouver le temps, l'espace et le financement nécessaires pour trouver l'inspiration et avancer vers le meilleur.

Qui est Kia Canada

Kia Canada inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 180 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Veuillez contacter David Marcille ou Frédéric Tremblay pour obtenir davantage de renseignements :

David Marcille

Strategic Objectives

dmarcille@strategicobjectives.com

Frédéric Tremblay

Directeur des RP et marketing

Kia Canada

ftremblay@kia.ca

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022 à 13:55 et diffusé par :