Le premier ministre annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 5 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Graham Flack, actuellement sous-ministre de l'Emploi et du Développement social, devient secrétaire du Conseil du Trésor, à compter du 10 janvier 2022.

Jean-François Tremblay, actuellement sous-ministre des Ressources naturelles, devient sous-ministre de l'Emploi et du Développement social, à compter du 10 janvier 2022.

Jody Thomas, actuellement sous-ministre de la Défense nationale, devient conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, à compter du 11 janvier 2022.

Bill Matthews, actuellement sous-ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, devient sous-ministre de la Défense nationale, à compter du 11 janvier 2022.

John Hannaford, actuellement sous-ministre du Commerce international, devient sous-ministre des Ressources naturelles, à compter du 10 janvier 2022.

David Morrison, actuellement conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre et représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G7, devient sous-ministre du Commerce international et représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G7, à compter du 11 janvier 2022.

Christopher MacLennan, actuellement sous-ministre délégué des Affaires étrangères et représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G20, devient sous-ministre du Développement international et représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G20, à compter du 10 janvier 2022.

Paul Thompson, actuellement sous-ministre délégué de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, devient sous-ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, à compter du 11 janvier 2022.

Philip Jennings, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Planification et consultations), Bureau du Conseil privé, devient conseiller principal auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 10 janvier 2022.

M. Jennings sera mis en candidature par la vice-première ministre et ministre des Finances afin de devenir le prochain administrateur du Fonds monétaire international (FMI) représentant le Canada, l'Irlande, neuf pays des Caraïbes et le Belize. D'ici la conclusion du processus de nomination au FMI et jusqu'à ce qu'il accède officiellement à ce poste, M. Jennings servira à titre de conseiller principal auprès du Bureau du Conseil privé.

Michael Vandergrift devient sous-secrétaire du Cabinet (Planification et consultations), Bureau du Conseil privé, et conserve ses fonctions actuelles de sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé, à compter du 10 janvier 2022.

Jacqueline Bogden, actuellement sous-ministre adjointe, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, Santé Canada, devient sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et relance suite à la COVID), Bureau du Conseil privé, à compter du 10 janvier 2022.

Dan Costello, actuellement sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques, Affaires mondiales Canada, devient conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre, à compter du 11 janvier 2022.

Cynthia (Cindy) Termorshuizen, actuellement sous-ministre adjointe, Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences, Affaires mondiales Canada, devient sous-ministre déléguée des Affaires étrangères, à compter du 10 janvier 2022.

Daniel Rogers, actuellement sous-chef, Renseignement électromagnétique étranger, Centre de la sécurité des télécommunications Canada, devient chef adjoint du Centre de la sécurité des télécommunications, à compter du 10 janvier 2022.

Stefanie Beck, actuellement haute-commissaire adjointe du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Affaires mondiales Canada, devient sous-ministre déléguée de la Défense nationale, à compter du 31 janvier 2022.

Mala Khanna, actuellement sous-ministre adjointe, Direction générale de l'Afrique subsaharienne, Affaires mondiales Canada, devient sous-ministre déléguée du Patrimoine canadien, à compter du 10 janvier 2022.

Francis Bilodeau, actuellement sous-ministre adjoint principal, Secteur des politiques (stratégie et innovation), Innovation, Sciences et Développement économique Canada, devient sous-ministre délégué de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, à compter du 10 janvier 2022.

Paul Samson, actuellement sous-ministre adjoint, Direction générale des programmes, Agriculture et Agroalimentaire Canada, devient sous-ministre délégué de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à compter du 10 janvier 2022.

Le premier ministre a également félicité les personnes suivantes qui ont pris leur retraite de la fonction publique et les a remerciées de leur dévouement envers les Canadiens ainsi que des services qu'elles leur ont rendus :

Peter Wallace , secrétaire du Conseil du Trésor

, secrétaire du Conseil du Trésor Louise Levonian , administratrice du Fonds Monétaire International représentant le Canada , l' Irlande , neuf pays des Caraïbes et le Belize

, administratrice du Fonds Monétaire International représentant le , l' , neuf pays des Caraïbes et le Vincent Rigby , conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre

, conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre Nancy Chahwan , sous-ministre déléguée principale de la Défense nationale

, sous-ministre déléguée principale de la Défense nationale Leslie MacLean , sous-ministre du Développement international

, sous-ministre du Développement international Les Linklater , haut fonctionnaire au Bureau du Conseil privé

, haut fonctionnaire au Bureau du Conseil privé David McGovern , président de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

, président de l'Agence d'évaluation d'impact du Thao Pham , sous-ministre, Relance suite à la COVID, Bureau du Conseil privé

, sous-ministre, Relance suite à la COVID, Bureau du Conseil privé Martine Dubuc , sous-ministre déléguée de l'Environnement et du Changement climatique

, sous-ministre déléguée de l'Environnement et du Changement climatique Monik Beauregard , sous-ministre déléguée de la Sécurité publique

