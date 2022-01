La «Station spatiale honoraire» du troisième Festival Blue Planet du film de science-fiction s'est amarrée avec succès à la montagne Niushou, à Nankin, en Chine





L'événement «Station spatiale honoraire» du troisième Festival Blue Planet du film de science-fiction, le premier et unique festival chinois de cinéma dédié à la science-fiction, a eu lieu le 28 décembre 2021 dans la pittoresque région de la montagne Niushou, à Nankin.

Depuis son lancement en novembre 2019, plus de 40% des projets soutenus par le programme d'aide du Festival ont débouché sur des contrats avec des entreprises chinoises de premier plan. Proche de Nankin, la zone de tourisme culturel de la montagne Niushou, qui accueille le Festival Blue Planet, est devenue un centre de la science-fiction qui attire les talents cinématographiques, les nouveaux projets et les technologies liés à la science-fiction ainsi que des investissements du monde entier.

L'édition de cette année, dont le thème était la «Migration», comprenait quatre parties: Depuis le Nouveau monde, La mission de la science et de la technologie, L'honneur du cinéma et La migration des civilisations, qui couvraient divers aspects du monde de la science-fiction, des voyages spatiaux à la civilisation en passant par la technologie cinématographique et l'industrie.

Le festival s'est ouvert avec le film pilote «Let There Be Light», qui décrit les épreuves et vicissitudes que le secteur du film de science-fiction et la société dans son ensemble ont subies depuis le début de la pandémie. Sur un total de 254 oeuvres venant du monde entier, les 12 meilleures oeuvres sélectionnées cette année par le Festival reflètent la diversité du monde du cinéma de science-fiction et abordent les thèmes du voyage à travers le temps, de la civilisation humaine et des espèces extraterrestres. Les Prix les plus prestigieux ont été décernés à Green Food (Meilleur film de science-fiction), Yitong Ling (Meilleur réalisateur de science-fiction pour Triffin Dilemma), Double Helix (Meilleure performance de science-fiction), Orogenèse (Meilleure imagination visuelle) et Out of Darkness (Meilleure Animation et meilleur scénario de science-fiction). Out of Darkness a également remporté le Prix Blue Planet STAR, décerné sur la base de la réaction émotionnelle du public, évaluée au moyen d'une technologie spéciale de biodétection.

Le programme de cette année comprenait également une section spéciale de six films de science-fiction russes. Des classiques de l'ère soviétique aux productions contemporaines, la Russie possède un long et riche répertoire d'oeuvres de science-fiction. En outre, un programme spécial de planification et d'observation axé sur les films de science-fiction et les oeuvres d'animation sortis ou diffusés depuis novembre 2020, a été créé. Dans ce cadre, des experts ont fourni des analyses et des idées pour mettre en évidence les progrès du secteur chinois de la science-fiction, les obstacles à la poursuite de son développement, et proposé des solutions possibles pour promouvoir la croissance globale du secteur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022 à 13:25 et diffusé par :