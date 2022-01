Technologies D-BOX et Razer unissent leurs talents pour annoncer le fauteuil de jeu conceptuel HyperSense Enki Pro au Consumer Electronics Show





MONTRÉAL, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO), un chef de file mondial dans les expériences haptiques immersives et réalistes, s'associe à Razertm (« Razer »), la première marque mondiale de produits de style de vie destinés aux joueurs de jeux vidéo, afin de développer le premier fauteuil de jeu conceptuel Razer à être doté de la technologie haute-fidélité haptique de D-BOX. Le prototype présenté à Las Vegas crée une rétroaction tactile et sensorielle immersive pour des sensations réalistes basées sur des signaux provenant de jeux et d'une variété de supports de divertissement entièrement intégrés. Ce produit conceptuel présente un retour haptique direct à partir de contenus passifs et interactifs allant des jeux vidéo aux bibliothèques de diffusion en continu regroupant plus de 2 000 films et séries télévisées. Le fauteuil est présenté jusqu'au 8 janvier 2022 au kiosque 15076 de Razer, dans le hall central du Consumer Electronics Show.



Selon le Newzoo, en 2021, le marché mondial des jeux aura généré des revenus de 175,8 milliards de dollars, en voie de franchir le cap des 200 milliards d'ici 2023. D'ici la fin de l'année, il y aura 2,9 milliards de joueurs dans le monde. Ce marché génère désormais plus de revenus que les industries du cinéma et de la musique réunies, en raison de la popularité croissante des jeux vidéo aux quatre coins du monde et dans toutes les tranches d'âge. Les joueurs passent de plus en plus de temps à jouer, et l'estime à l'égard des valeurs sociales et du divertissement offerts par le jeu vidéo augmente rapidement.

« Razer cherche constamment à innover et à améliorer l'expérience de jeu, a déclaré Jeevan Aurol, directeur adjoint, Marketing des produits chez Razer. L'haptique ouvre un monde de possibilités, que ce soit par l'entremise de fauteuils, de casques ou de tout autre accessoire, et nous sommes encore en train d'exploiter tout le potentiel de cette technologie évolutive pour améliorer l'expérience de jeu. Puisque l'haptique fait partie de l'avenir de l'industrie du jeu, collaborer avec un chef de file expérimenté de l'industrie comme D-BOX était un choix évident pour nous. »

« L'haptique haute-fidélité, une technologie D-BOX éprouvée depuis plus de 20 ans, offre au joueur une immersion complète, un plaisir accru et un avantage concurrentiel unique basé sur les signaux de mouvement et de vibration transmis directement par la télémétrie du jeu, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. L'expérience haptique D-BOX est adaptée aux joueurs de tous les calibres et aux jeux de toutes les intensités, et elle est même utilisée lors du visionnement des films et séries télévisées disponibles dans notre catalogue sur D-BOX PLUS. Razer est un acteur mondial de premier plan dans le monde des jeux vidéo, et nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec une entreprise mondialement connue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le secteur. »

Le fauteuil HyperSense Enki Pro de Razer allie le confort longue durée à l'haptique haute-fidélité de D-BOX pour offrir une immersion réaliste suprême dans le jeu.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l'imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, d'expérience métaverse, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d'une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

À PROPOS DE RAZER

Razertm est la première marque mondiale de produits de style de vie destinés aux joueurs. La marque de commerce du serpent à trois têtes de Razer est l'un des logos les plus reconnus dans les communautés mondiales du jeu et du sport électronique. Avec une base d'admirateurs présente sur tous les continents, l'entreprise a conçu et créé le plus grand écosystème au monde de matériel, de logiciels et de services axés sur les joueurs. Le matériel primé de Razer comprend des périphériques de jeux haute performance et les ordinateurs portables de jeu Blade. La plateforme logicielle de Razer, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs, comprend Razer Synapse (une plateforme d'Internet des objets), Razer Chroma RGB (un système exclusif de technologie d'éclairage RVB qui prend en charge des milliers d'appareils et des centaines de jeux et d'applications), ainsi que Razer Cortex (un optimiseur et lanceur de jeux). Razer propose également des services de paiement pour les joueurs, les jeunes, les milléniaux et les personnes de la génération Z. Razer Gold est l'un des plus grands services de paiement de jeux au monde, tandis que Razer Fintech fournit des services de technologie financière sur les marchés émergents. Fondée en 2005 et ayant deux sièges sociaux à Irvine (Californie) et à Singapour, Razer possède 18 bureaux dans le monde et est reconnue comme la première marque pour les joueurs aux États-Unis, en Europe et en Chine. Razer est cotée à la bourse de Hong Kong (code boursier : 1337).

