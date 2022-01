Adyen lance des terminaux de point de vente Android





AMSTERDAM, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Adyen, la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses grandes entreprises internationales, a annoncé aujourd'hui le lancement de terminaux de point de vente (TPV) Android mobiles dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces appareils représentent un changement fondamental dans le rôle des terminaux de paiement, fonctionnant comme une solution tout-en-un, éliminant le besoin de caisses enregistreuses séparées, de lecteurs de codes-barres et d'écrans face aux clients. De plus, ces terminaux sont dotés d'un système de gestion des applications, permettant aux commerçants de télécharger et de gérer les applications qu'ils utilisent au quotidien, pour la gestion des stocks, les programmes de fidélité, les retours, etc. Le lancement de ces terminaux polyvalents permettra non seulement de réduire le coût de leur matériel, mais aussi d'aider les entreprises à améliorer considérablement l'expérience client en personne.

Palisis, un fournisseur de solutions de vente et d'opérations pour les secteurs du tourisme et du transport, et Immfly, un fournisseur de services numériques en vol, sont parmi les premiers clients commerçants d'Adyen à déployer ces terminaux.

« Les consommateurs apprécient de plus en plus de payer des produits, des billets ou leur repas là où ils se trouvent, sans faire la queue. Les solutions de TPV mobiles existantes impliquent généralement plusieurs éléments matériels. Nos terminaux Android tout-en-un combinent la flexibilité de la plateforme Android avec la sécurité d'un terminal de paiement certifié PCI. Ils prennent en charge un large éventail de cas d'utilisation, et Immfly et Palisis sont de parfaits exemples de la manière dont ils apportent une mobilité et une fonctionnalité accrues à nos commerçants et à leur personnel », a déclaré Jan-Pieter Lips, responsable du commerce unifié chez Adyen. « La commodité est essentielle pour offrir les meilleures expériences aux clients et ces terminaux aident les commerçants dans cette démarche. De plus, l'utilisation de ces appareils permet aux commerçants avec lesquels nous travaillons d'effectuer une configuration opérationnelle allégée, sans avoir à installer des systèmes distincts pour que tout fonctionne. »

Pour en savoir plus sur l'offre TPV d'Adyen, cliquez ici.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses grandes entreprises internationales, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout qui se connecte directement à Visa, Mastercard et aux méthodes de paiement préférées des consommateurs dans le monde entier. Adyen propose des solutions de paiement simplifiées sur les canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen sert des clients tels que Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité ordinaire. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par des communiqués de presse et des mises à jour de produits sur le site Internet de l'entreprise.

