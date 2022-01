Posiflex présentera des solutions de vente au détail innovantes au salon du NRF 2022, notamment de nouveaux terminaux de point de vente adaptés à l'ère post-pandémique





Posiflex , heureuse de participer au NRF Retail's Big Show 2022, occupera le stand numéro 5919 et présentera ses dernières solutions de point de vente. Après deux longues années de pause en présentiel, les attentes sont à leur plus haut niveau et Posiflex est ravie de présenter sa gamme complète de terminaux de point de vente (POS), de kiosques, de tablettes et bien plus encore, réservant même quelques surprises optimisées pour les détaillants à la recherche de solutions post-pandémie performantes et flexibles pour leurs activités.

Par ailleurs, Posiflex présentera une nouvelle gamme de terminaux de point de vente adaptée au secteur de la vente au détail d'aujourd'hui, notamment le modèle polyvalent XT7315, ainsi que les modèles RT6015 et RT6016 innovants et prometteurs de la nouvelle série RT6000.

Le modèle XT7315 est équipé d'une large sélection de processeurs pouvant répondre à la quasi-totalité des exigences relatives aux points de vente. D'aspect élégant et robuste, il s'exécute sous Windows 10 IoT Enterprise OS et possède une base idéalement conçue pour offrir une gestion optimale des câbles. Grâce à son choix de processeurs, à sa base pliable proposant plusieurs configurations et à sa conception sans ventilateur, le modèle XT7315 suit les traces de la gamme Posiflex XT Series reconnue pour l'excellence, la qualité et les performances de ses modèles.

La nouvelle série RT6000 réunit deux modèles : le RT6015 et le RT6016, tous deux équipés d'une sélection de processeurs Intel conçus pour des performances et une disponibilité optimales. La principale différence entre les deux modèles réside dans la forme de l'écran, le RT6015 propose un écran tactile standard de 15"/4:3 et le RT6016 un écran tactile large de 15,6"/16:9. S'exécutant sous Windows 10 IoT Enterprise, la série Posiflex RT6000 se dote des caractéristiques exceptionnelles propres à la famille RT Series, notamment d'une esthétique élégante tout en offrant durabilité, performances et fiabilité. Cette série est idéale pour les entreprises du secteur de la vente au détail, de l'hôtellerie ou pour les structures offrant des services spécialisés.

« Grâce à des essais HALT/HASS rigoureux réalisés sur nos produits et à une fabrication intégrale en interne, nos nouveaux terminaux XT7315 et RT6000 renforcent la position de Posiflex en tant que fournisseur de matériel de point de vente de qualité destiné à faire face à la situation complexe d'aujourd'hui et à satisfaire les demandes des clients », déclare Doyle Ledford, vice-président des ventes et du marketing pour Posiflex. « Nous sommes impatients de présenter ces produits uniques ainsi que nos dernières solutions au salon du NRF 2022. »

À propos de Posiflex

Depuis 1984, Posiflex connait une croissance exponentielle grâce à la conception et à la fabrication de terminaux de point de vente et de périphériques primés. Posiflex fournit non seulement des terminaux de point de vente au service complet, mais également des kiosques en libre-service polyvalents, des tablettes mobiles à la pointe de la technologie ainsi que des solutions PC embarquées et évolutives. Mondialement renommé dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, Posiflex est un chef de file reconnu dans le domaine du matériel de point de vente pour Windows et Android OS. Plus de 30 brevets et de nombreux prix ont été remportés pour l'innovation, la conception et la fiabilité de ses produits. https://www.posiflexusa.com/

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022