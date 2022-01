Usain Bolt, l'ambassadeur de PUMA et détenteur du record du monde, s'exprime dans la campagne de la marque « Only See Great »





Dans une interview vidéo avec la société PUMA, spécialisée dans la fabrication d'articles de sport, le détenteur du record du monde et sprinteur jamaïcain à la retraite Usain Bolt, exprime son désir de devenir le plus grand sprinteur de tous les temps.

Avec la campagne « Only See Great », PUMA explore les cheminements de carrière des ambassadeurs de la marque, alors qu'ils partagent leurs propres parcours pour atteindre l'excellence, écouter leur coeur et partager leur vision.

Dans cette interview, Bolt partage ses performances sportives extraordinaires, depuis les tout premiers succès et échecs jusqu'à ce qu'il devienne une légende.

« En tant que jeune athlète, j'étais vraiment, vraiment doué. Lorsque j'ai atteint la catégorie senior, j'étais encore un peu trop jeune et naïf et je pensais que je n'avais pas à travailler si dur pour concourir à un niveau élevé », déclare Bolt. « Le fait d'avoir été sélectionné pour les Jeux olympiques de 2004 à Athènes et de ne pas avoir vraiment franchi le premier tour m'a fait penser : "Je dois me remettre en question et comprendre que si je veux être le meilleur ou que si je veux gagner une médaille d'or olympique, je dois essayer plus fort, je dois travailler davantage" . »

De nombreux titres, records du monde et médailles ont suivi, à propos desquels Bolt a déclaré : « Être au sommet pendant des années est très important pour l'histoire que j'écris sur moi-même. N'importe qui peut gagner des titres aux Jeux olympiques, mais gagner des médailles durant trois Jeux olympiques d'affilée sur une période de huit à dix ans est très difficile. À mon avis, c'est ainsi que j'ai gardé ma motivation et ma concentration puisque je n'ai pas raté une seule année. Je ne me suis pas focalisé sur quatre ans, je me suis toujours concentré sur chaque année, car ces années étaient également importantes pour rester au sommet et pour continuer à s'entraîner et à travailler à un niveau élevé. »

Il admet qu'il aurait bien aimé assister aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo l'année dernière : « C'est en regardant les Jeux olympiques, que je me suis rendu compte que cela m'avait véritablement manqué. C'est en visionnant plus particulièrement le 100 m masculin et en constatant qu'aucun Jamaïcain n'était représenté en finale que j'ai réalisé que cela m'avait vraiment manqué et que j'aurais vraiment voulu être là. Pour moi, l'équipe féminine a extrêmement bien défendu les couleurs de la Jamaïque. Elle a brillé. Une fois de plus. »

Bolt partage pleinement la vision de la campagne « Only See Great ». « La grandeur consiste simplement à être soi-même, à dominer à un niveau élevé pendant des années et à faire des choses que personne n'a faites auparavant », ajoute l'homme le plus rapide du monde.

Shawn « JAY-Z » Carter, icône culturelle, entrepreneur et philanthrope a inspiré la campagne « Only See Great » de PUMA en étant le premier à dire : « Je ne perçois que l'excellence. Je ne vois rien de satisfaisant. Je ne vois aucun compromis. Nous devrions toujours nous efforcer de créer quelque chose de grand, quelque chose qui dure. »

Visionnez l'intégralité de l'interview d'Usain Bolt en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://youtu.be/gJMxh9djDoY

Photographe : Torsten Hönig

Vidéaste : Andi Mährlein

Coiffure et maquillage : Julia Steller

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle crée, élabore, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits axés sur la performance et un style de vie inspiré par le sport dans des domaines tels que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des designers et des marques célèbres pour intégrer les influences du sport dans la culture et la mode de la rue. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société, dont le siège social est situé à Herzogenaurach en Allemagne distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 14 000 personnes à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022 à 11:50 et diffusé par :