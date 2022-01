L'Autorité sollicite des candidatures en vue de pourvoir cinq postes au sein du Comité consultatif en matière d'information financière





MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers («?l'Autorité?») sollicite des candidatures en vue de pourvoir cinq postes au sein du Comité consultatif en matière d'information financière (le «?Comité?»).

Le Comité se veut un forum visant à fournir un éclairage pratique et à maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants et l'Autorité, en vue d'assurer un encadrement efficient du secteur des valeurs mobilières.

Le Comité est constitué et coordonné par l'Autorité. Il est composé de représentants de l'Autorité et de cinq à dix membres externes issus de divers secteurs et professions liées au domaine des valeurs mobilières au Québec. Afin d'assurer l'efficacité du Comité, les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une bonne connaissance de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières.

Les membres sont invités à siéger au Comité pour un mandat initial d'au plus trois ans. Ce mandat peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité. Les rencontres, au nombre de deux à quatre par année, sont planifiées avec les membres. La fréquence et la durée de ces rencontres peuvent varier selon les sujets d'actualité ou les projets de développements réglementaires en cours.

Les personnes intéressées, notamment les représentants des émetteurs assujettis, des cabinets d'audit d'émetteurs assujettis, ainsi que du milieu de la recherche universitaire en comptabilité et en certification sont invités à soumettre leur candidature par écrit, en transmettant leur curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre mettant en relief leur domaine de spécialisation et leur expérience pertinente.

L'Autorité favorise la diversité au sein de ses comités consultatifs et elle s'engage à ce que chacun d'eux tende vers la parité en tenant compte de la diversité sous toutes ses formes.

Veuillez soumettre votre candidature avant le 1er mars 2022, par la poste ou par courriel, à l'adresse suivante :

Me Philippe Lebel

Secrétaire et directeur général du secrétariat et des affaires juridiques

Autorité des marchés financiers

800, rue du Square-Victoria, 22e étage

C. P. 246, Place Victoria

Montréal (Québec) H4Z 1G3

Télécopieur : 514 864-6381

appel-candidatures@lautorite.qc.ca

Pour toute question au sujet du Comité, communiquez avec :

Benoît Gascon

Directeur principal, financement des sociétés

Autorité des marchés financiers

514 395-0337, poste 4401

Sans frais : 1 877 525-033,7 poste 4401

benoit.gascon@lautorite.qc.ca

L'Autorité est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

