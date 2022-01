Installation d'environ 250 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques en Nouvelle-Écosse





DARTMOUTH, NS, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La réduction des émissions du secteur des transports est essentielle à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter et d'utiliser des véhicules électriques (VE) partout au pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,2 million de dollars à la Clean Foundation (site en anglais) de la Nouvelle-Écosse afin de soutenir le déploiement et l'installation de quelque 250 bornes de recharge de niveau 2 à l'échelle de la province.

Le financement du projet provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. La Clean Foundation choisira les bénéficiaires au terme d'un processus transparent, en fonction de la demande. Les bornes de recharge seront installées, d'ici le printemps 2023, dans des lieux publics, des immeubles résidentiels à logements multiples, des rues, des lieux de travail ou des installations de ravitaillement pour parcs de véhicules légers.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus au pays soient des véhicules zéro émission. Ils sont également essentiels à l'atteinte des objectifs ambitieux du Canada en matière de changements climatiques et à la création d'un avenir plus vert pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et plus accessibles pour les Canadiens, d'un océan à l'autre. En investissant dans des bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et atteindrons plus facilement nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'aménagement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Nouvelle-Écosse aidera à abattre l'un des principaux obstacles à l'adoption de véhicules zéro émission. Ces infrastructures aideront aussi la province à atteindre l'objectif climatique qu'elle s'est fixée pour 2030, à savoir que 30 % des véhicules vendus sur son territoire soient des véhicules électriques. »

Erin Burbidge

Directeur, Politiques et programmes, Clean Foundation

Quelques faits

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens.

a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles bornes seront accessibles au public au Canada .

. À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule zéro émission.

Liens pertinents

