Symphony Technology Group acquiert Kantar Reputation Intelligence, PRgloo et Onclusive, créant ainsi un nouveau partenaire mondial de RP et communications





Aujourd'hui, l'investisseur technologique de premier plan, Symphony Technology Group, « STG » finalise son acquisition de l'entreprise Reputation Intelligence, de Kantar, et annonce en même temps les achats supplémentaires de PRgloo et d'Onclusive. Ensemble, les trois entreprises fusionnent pour créer un nouveau partenaire mondial de surveillance des médias, de mesure et de gestion des flux de travail, pour les relations publiques et les communications.

La nouvelle société autonome exercera ses activités sous le nom d'« Onclusive », reflétant ainsi la nature à la fois inclusive et évolutive de son offre nouvellement combinée, tout en marquant sa détermination à multiplier ses initiatives d'investissement dans les plateformes et les solutions technologiques.

La Société met à profit les forces consultatives et l'envergure du plus grand prestataire européen de surveillance et d'analyse des médias, Kantar Reputation Intelligence ; la principale plateforme du secteur en matière de gestion des relations avec les médias et des flux de travail, de la société britannique PRgloo ; ajoutés à la technologie IA et à la science des données, d'Onclusive, une société basée aux États-Unis.

Petra Masinova, directrice commerciale de la société nouvellement créée, Onclusive a expliqué au sujet de la nouvelle entité : « Nous avons toujours admiré nos forces respectives, et nous n'avons eu de cesse de resserrer nos liens dans le cadre de plusieurs programmes visant à répondre aux besoins des clients. Aujourd'hui, nous accélérons notre évolution naturelle pour devenir une seule et même société, amplifiant ainsi nos atouts, et soutenant nos clients grâce à des connaissances, une technologie et des compétences d'experts, à l'avant-garde du secteur, le tout sous un même toit. »

Dan Beltramo, directeur de l'Innovation, au sein de la nouvelle société Onclusive, a également fait les éloges de la récente union : « Onclusive est une pionnière de la technologie et de l'innovation, dans le domaine de la surveillance et de l'analyse des médias, tandis que Kantar Reputation Intelligence figure parmi les chefs de file du service à la clientèle, avec une couverture européenne de premier ordre, et des capacités d'analyse leaders sur le marché. Elle nous confère l'envergure et l'ambition qui nous propulsent dans les rangs du leadership mondial. »

Et Samantha Deeks, VP responsable de l'Expérience client, au sein de la nouvelle société Onclusive d'ajouter : « En parfait accord avec l'approche de conception, centrée sur le client, de PRgloo, nous sommes ravis de travailler aux côtés des chefs de file du secteur dans une perspective commune de construire une entreprise évolutive et agile ; une entreprise qui écoute et répond activement aux besoins de ses clients, alors qu'ils évoluent dans un environnement de communication de plus en plus complexe. »

Le directeur général de STG, J.T. Treadwell, a confié pour sa part : « L'année dernière, STG avait fait clairement part de son intention de créer une société leader sur le marché des informations et des logiciels, grâce à l'acquisition proposée de Kantar Reputation Intelligence. La finalisation de cette acquisition est une première étape importante, et les capacités supplémentaires apportées par Onclusive et PRgloo élargissent la portée de notre engagement à fournir les meilleures solutions de leur catégorie aux équipes de relations publiques et communications, aujourd'hui et à l'avenir. »

Onclusive sera au service de plus de 9 000 clients, dont un grand nombre des plus grandes marques au monde, sur 130 marchés. La société compte plus de 1 100 employés basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Australie.

Sean O'Neal, le directeur général d'Onclusive pour l'Amérique du Nord, a ajouté : « Nos clients ont été nos "entremetteurs", en ce sens qu'ils nous ont exprimé leur souhait d'avoir un seul et unique partenaire de confiance qui leur permettrait d'accéder à nos services combinés de premier ordre et à les intégrer. Nous les avons écoutés et, à partir d'aujourd'hui, Onclusive aidera tous les clients, des petites entreprises aux organisations multinationales publiques et privées, à élaborer, gérer et évaluer leurs stratégies de communication ».

Dès à présent, les clients peuvent accéder à la gamme complète des services de la nouvelle société Onclusive, qui leur fournira un appui à chaque stade du cycle des communications. Les services existants restent disponibles sans interruption.

À propos d'Onclusive

Onclusive est un partenaire mondial qui favorise le succès des relations publiques et des communications. Nous réunissons Kantar Reputation Intelligence, le plus grand service de surveillance et de mesure des médias, en Europe ; avec les outils de premier ordre, de PRgloo ; ajoutés à la puissance d'Onclusive en matière d'IA et de science des données. Notre technologie, nos connaissances et nos compétences d'experts donnent un sens à l'univers fragmenté et en constante évolution, des médias, en vous aidant à gérer, surveiller et mesurer vos activités de communications. Avec Onclusive à vos côtés, vous améliorez vos performances, tout en prouvant et en élevant la valeur de votre société.

À propos de STG Partners

STG est un partenaire de capital-investissement pour des entreprises leaders du marché, opérant dans les secteurs des logiciels, de l'analyse des données, et des services technologiques basés sur les logiciels. La Société apporte son savoir-faire, sa flexibilité et ses ressources pour créer une valeur stratégique et libérer le potentiel d'entreprises innovantes. En s'associant pour créer des sociétés de portefeuille, centrées sur le client et leaders sur le marché, STG cherche à établir des bases durables de croissance, qui confèrent de la valeur à ses entreprises. La Société se consacre à la transformation et à la création d'entreprises technologiques d'exception, en partenariat avec des équipes dirigeantes, de premier plan. STG et son prédécesseur, Symphony Technology Group (« Symphony »), ont géré un capital total d'environ 6 milliards USD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stgpartners.com

Kantar Reputation Intelligence : le chef de file en matière de suivi et mesure du Earned Media, en Europe. Reputation Intelligence fournit des informations fiables sur la couverture médiatique des entreprises, des relations publiques et des marques, sur plus de 130 marchés, afin que les marques puissent comprendre et gérer la façon dont le public et les influenceurs les perçoivent, au niveau mondial et local.

Onclusive : permet aux plus grandes marques et agences du monde entier, de moderniser leurs communications, améliorer leurs performances, et démontrer leur valeur. Inventeur de PR Attributiontm et de Power of Voicetm, Onclusive mesure le véritable impact du contenu acquis, détenu et social, sur les résultats d'une entreprise.

PRgloo : la plateforme complète des relations avec les médias. PRgloo combine des outils faciles à utiliser et des analyses exceptionnelles, de manière à faciliter la vie des professionnels des relations publiques en leur donnant les moyens dont ils ont besoin pour accomplir au mieux leur mission.

