CSafe Global ouvre sa plateforme de suivi en temps réel des expéditions à sa gamme d'emballages passifs





Désormais CSafe offre suivi en temps réel et commandes en ligne pour l'ensemble de la gamme des solutions VIP Parcel et Cell & Gene.

DAYTON, Ohio, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CSafe Global , le leader en matière d'innovation dans le domaine des solutions à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui avoir étendu sa technologie et sa plateforme de suivi en temps réel des expéditions à toute la gamme des emballages isothermes VIP Parcel et Cell & Gene de l'entreprise.

Les clients choisissant d'inclure ce dispositif de surveillance dans leurs emballages isothermes VIP, disposeront d'un accès aux données en temps réel et 24h/24 et 7j/7 , ainsi que de la possibilité de recevoir des alertes par e-mail, SMS ou sur la plateforme pour :

Température de la charge utile

Déviation d'itinéraire / retard

Température ambiante

Humidité ambiante

Événement de choc

Événement de basculement

La plateforme de suivi en temps réel et de commande en ligne développée en collaboration avec Cloudleaf, Inc. a été conçue pour fonctionner de manière transparente avec le programme Retester et Réutiliser (Retest & Reuse) de CSafe. Les fonctionnalités et avantages supplémentaires incluent la possibilité de :

Passer et suivre en ligne de nouvelles commandes

Afficher les données d'historique des commandes

Simplification du suivi en connectant plusieurs étapes d'expédition avec des fonctionnalités d'expédition composites

Personnaliser les alertes en temps réel

Personnaliser et mémoriser les sites destinataires

Acceder à l'historique des expéditions

Récevoir des rapports d'expédition standards conformes au GDP

Les clients CSafe ne souhaitant pas bénéficier de la fonctionnalité de surveillance en temps réel offerte par les solutions VIP Parcel disposeront toujours d'un accès à la plateforme de commande en ligne, et auront donc la possibilité de suivre les expéditions de leurs colis via une interface unique, avec un suivi intégré des étapes au niveau transporteur pour les transporteurs approuvés.

« Ce service de suivi constitue une nouvelle étape majeure dans cette innovation, et je suis ravi du service que nous sommes désormais en mesure d'offrir à nos clients VIP Parcel et Cell & Gene », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « Avec la mise en place de ce système, nous sommes en bonne position pour répondre à l'ensemble des besoins des clients et fournir une visibilité totale concernant leurs expéditions. »

En savoir plus sur csafeglobal.com .

Relations avec la presse :

Lori Conaway

+1 405.633.2344

lconaway@csafeglobal.com

Présentation de CSafe Global

CSafe Global propose des solutions intégrales d'expédition à température contrôlée aux secteurs pharmaceutiques et bio-médicaux à travers le monde. À la pointe de l'innovation dans le secteur, CSafe est le seul fournisseur de solutions actives et passives et offre un outil de prévision des locations basé sur IA afin de garantir la disponibilité des conteneurs actifs ainsi qu'une visibilité en temps réel des expéditions pour les conteneurs actifs et passifs. CSafe propose des programmes de maintenance et de réutilisation à la pointe de l'industrie garantissant des performances supérieures des produits et un alignement sur les objectifs de développement durable des clients. Disposant d'une présence dans 150 pays, offrant une assistance 24 h/24 et 7 j/7, et une disponibilité de conteneurs de 100 %, CSafe est parfaitement positionné en tant que partenaire de choix dans la chaîne du froid. csafeglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720038/CSafe_Parcel_Shipment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022 à 10:00 et diffusé par :