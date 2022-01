Avis aux médias - Variant Omicron : réaction aux nouvelles mesures d'enseignement à distance





MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Concernant la conférence de presse du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge à 13h aujourd'hui, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) avise les médias que son vice-président, Léandre Lapointe, sera disponible pour analyser les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour encadrer l'enseignement à distance aux niveaux primaire et secondaire. La fédération craint de revivre les ratés vécus en début de pandémie et souhaite apporter des solutions.

Pour une demande d'entrevue ou de réaction, les médias sont priés de contacter Martin Robert, conseiller aux communications de la FNEEQ-CSN, au numéro suivant : 514 377-6985 (cellulaire et textos).

