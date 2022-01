Altasciences fait l'acquisition de Sinclair Research et continue d'élargir sa plateforme préclinique





Altasciences, une CRO/CDMO intégrée offrant aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques une solution optimale pour le développement médicamenteux en phase précoce, de la sélection des candidats phares à la démonstration de faisabilité clinique, annonce avoir finalisé l'acquisition de Sinclair Research, une CRO préclinique située dans le Midwest. Venant compléter les sites actuels de la côte est et de la côte ouest, le nouveau site renforcera l'accès aux services précliniques d'Altasciences dans l'ensemble des États-Unis.

"Cette acquisition ajoutera une importante capacité et expertise à l'offre préclinique d'Altasciences", déclare Steve Mason, coresponsable des opérations chez Altasciences. "L'expérience de Sinclair en matière de recherche pour un large éventail d'espèces sur un panel complet de catégories de médicaments élargira notre offre préclinique actuelle et soutiendra l'objectif d'Altasciences de fournir à ses clients des solutions personnalisées."

Avec plus de 80 salles d'animaux, Sinclair Research est une importante CRO non clinique aux États-Unis, qui fournit des services pharmacologiques de toxicologie et d'innocuité en vue de l'obtention des désignations IND et NDA. Forte de plus de 50 ans d'expérience, Sinclair Research propose des services pour soutenir des programmes biopharmaceutiques, de santé animale, et de développement de dispositifs médicaux. "Nous sommes ravis d'intégrer l'équipe d'Altasciences, et nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir offrir nos services précliniques à un marché plus vaste en s'appuyant sur les ressources et l'expertise d'une CRO intégrée d'envergure mondiale", déclare Guy Bouchard, chef de la direction de Sinclair Research.

"Avec cette acquisition, Altasciences continue de faire progresser son plan de croissance stratégique visant à fournir un vaste ensemble de services soutenant ses solutions de développement précoce de médicaments. Sinclair Research partage notre engagement en matière de bien-être animal, et nous serons heureux de combiner nos talents et de travailler au côté de notre nouvelle équipe d'experts précliniques dans le Midwest", ajoute Chris Perkin, chef de la direction d'Altasciences.

Fredrikson & Byron P.A. et Goodwin Procter LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès d'Altasciences pour la transaction. Fairmount Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Sinclair Research, et Troutman Pepper a agi à titre de conseiller juridique.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions intégrées de développement médicamenteux qui offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée pour les études de pharmacologie précliniques et cliniques, notamment pour la formulation, la production et les services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'associe à des sponsors pour faciliter la prise de décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à accélérer la fourniture de médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2022 à 07:10 et diffusé par :