Corona Canada mène le lancement mondial de la « Sunbrew 0,0 % » - première bière non alcoolisée de Corona contenant de la vitamine D.

TORONTO, le 5 janv. 2022 /CNW/ - Corona Canada est fière d'annoncer le lancement mondial de la Corona Sunbrew 0,0 %. Cette bière non alcoolisée innovante, première en son genre, contient 30 % de la valeur quotidienne de vitamine D par portion de 330 mL. En tant que nouvelle membre de la famille Corona, une marque qui célèbre le fait de sortir et de profiter de la vie au soleil, elle permet aux consommateurs d'avoir du « Soleil en tout temps » pendant les mois d'hiver.

« En tant que marque, Corona inspire le fait de sortir et de sentir le soleil, et nous savons qu'en cette période de l'année, les Canadiens s'en ennuient », a déclaré Mike Bascom, directeur principal du marketing, Corona Canada. « La Corona Sunbrew 0,0 % offre une façon innovante de rappeler aux gens cette sensation et ce qu'ils aiment de Corona, mais dans une nouvelle version sans alcool. »

Corona Canada s'engage à évoluer en fonction des besoins des consommateurs et, comme la plupart des Canadiens profitent d'une quantité limitée de soleil pendant huit mois de l'année, le Canada était le marché idéal pour contribuer à la cocréation de la Corona Sunbrew 0,0 %, puisque Corona est synonyme de plage et célèbre le temps passé à l'extérieur. De plus, étant donné l'engouement pour les boissons non alcoolisées à l'échelle nationale en 2021 - en hausse de 12 % depuis 20201 - les Canadiens sont les mieux placés pour être les premiers au monde à découvrir la Sunbrew 0,0 % et à donner leurs avis en vue des prochains lancements mondiaux.

La Corona Sunbrew 0,0 % conserve l'essence de Corona; elle a été développée à partir de la Corona Extra, à laquelle on a extrait l'alcool. On a ensuite mélangé la bière non alcoolisée avec de la vitamine D et des arômes naturels pour trouver la recette finale. Chaque bouteille de 330 mL contient 60 calories et 30 % de la valeur quotidienne de vitamine D recommandée.

« La Corona Sunbrew 0,0 %, ainsi que nos autres innovations l'année passée, montrent fièrement notre capacité à repérer des solutions, identifier des lacunes et trouver des occasions de croissance en tant que marque », a poursuivi M. Bascom. « Savoir que la Corona Sunbrew 0,0 % est la seule bière non alcoolisée qui contient de la vitamine D dans le monde représente une occasion unique sur le marché. »

Prolongement du dévouement de la marque envers l'innovation, l'an dernier, Corona Canada a mis à l'essai un nouveau type d'emballage révolutionnaire pour les emballages de six bières. En partenariat avec le Global innovation and Technology Centre d'Anheuser-Busch InBev, Corona est devenue la première marque mondiale de boissons à utiliser des excédents de paille d'orge et des fibres de papier recyclé pour créer une solution d'emballage novatrice aussi résistante et durable qu'un emballage de six bières en carton.2 À la fin de 2021, Brasseries Labatt du Canada a également annoncé une autre avancée technologique en matière d'emballage avec le lancement de KeelClipMC - un système d'emballage de pointe qui utilisera 65 % moins de carton - qui sera utilisé sur les canettes de bière Corona en pack de six. Ces deux initiatives font suite à l'engagement continu de Corona Canada à l'égard de la conservation de l'environnement et à l'amélioration continue de la durabilité de ses pratiques de production.

La Corona Sunbrew 0,0 % est maintenant offerte en emballage de six bouteilles dans certains magasins d'alimentation du Québec et sera disponible à l'échelle nationale dans le reste du Canada dans les deux prochains mois.

Pour en savoir plus, visitez www.coronaextra.ca/ca_fr/nos-produits et participez à la conversation sur les médias sociaux en utilisant @coronacanada.

À propos de Corona Canada :

Créée en 1925, Corona est une véritable pionnière de l'industrie de la bière en étant la première à utiliser une bouteille transparente pour montrer la pureté et la grande qualité de son produit au monde entier. Aucune Corona ne serait complète sans un quartier de lime. Ce rituel, qui ajoute caractère, saveur et goût rafraîchissant, fait partie intégrante de l'expérience unique, propre à Corona. La marque est synonyme de plage et de bons moments à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à se déconnecter pour se reconnecter avec notre nature essentielle. Pour en savoir plus, visitez https://www.coronaextra.ca.

1 Nielsen Market Track LOW ALCOHOL BEVERAGES & CIDER NAT INCL NFLD GDM+C&G+GM+WC L52W, juillet 2021.

2 Cet emballage est composé à 30 % de paille d'orge et à 70 % de fibres de papier recyclé. Il est actuellement disponible comme emballage de six spécialement identifié en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, visitez www.coronaextra.ca/.

