Avec l'acquisition d'ERFA Canada 2012, Pharmaceutique Searchlight accélère son développement et optimise sa masse critique





Transaction contribuant immédiatement à la croissance des bénéfices et au BAIIA.

Ajout d'un portefeuille diversifié de plus de 20 marques permettant d'augmenter considérablement les économies d'échelle et le flux de trésorerie, et ce, sans compter la forte croissance à deux chiffres que connaît déjà Pharmaceutique Searchlight suite au lancement récent de Nextstellis ® .

Renforcement du portefeuille des produits Pharmaceutique Searchlight axés sur la santé des femmes, avec l'ajout de Norlutate ® pour le traitement de l'endométriose, et élargissement des traitements thérapeutiques grâce à l'ajout de Thyroid ® , indiqué pour le traitement de l'hypothyroïdisme.

Acquisition menée à l'aide d'un financement avantageux par emprunt à terme fixe de huit ans, remboursable par amortissement régulier, consenti par Fiera Dette Privée, et à l'aide de fonds propres et de soutien supplémentaires provenant d'actionnaires existants.

Amélioration de la position concurrentielle de Pharmaceutique Searchlight parmi les principales entreprises du domaine des soins de santé spécialisés au Canada et création d'une plateforme de premier ordre pour la croissance future des activités commerciales et opérationnelles de la société.

MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pharmaceutique Searchlight inc. (« Searchlight »), une entreprise de soins de santé spécialisés établie à Montréal, desservant le marché canadien et dont les activités sont axées sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition d'ERFA Canada 2012 inc. (« ERFA »), un distributeur canadien de produits pharmaceutiques de niche.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition d'ERFA et d'accueillir les membres de leur équipe hautement expérimentée dans la grande famille Searchlight » affirme Mark Nawacki, président-directeur général de Pharmaceutique Searchlight. « Le portefeuille de produits d'ERFA, qui comprend quelque 23 marques, complète bien notre offre. De plus, nous sommes heureux de poursuivre la mission d'ERFA visant à fournir des produits pharmaceutiques de niche à des patients à la grandeur du pays. En combinant les forces de Searchlight et d'ERFA, nous serons à même de créer une plateforme prometteuse dotée de la masse critique nécessaire à une optimisation accrue de l'ensemble des produits, des activités et des installations. Nous sommes en très bonne position pour réaliser notre plan de croissance et atteindre nos objectifs, tout en assurant à la fois fiabilité et valeur à tous nos clients et patients canadiens. »

Lors de cette transaction, Searchlight a obtenu des conseils de la part de Bloom Burton Securities Inc. (conseils financiers), Ernst & Young LLP (stratégie et transactions, conseils fiscaux) et Davies Ward Phillips and Vineberg (conseils juridiques). ERFA a obtenu des conseils auprès de PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. (conseils financiers), Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. (conseils fiscaux), Deloitte LLP (conseils fiscaux) et Dunton Rainville (conseils juridiques).

Les détails de la transaction n'ont pas été rendus publics.

À propos de Pharmaceutique Searchlight

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé spécialisés. La société déploie les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé, afin d'offrir des produits de santé spécialisés à la fois innovants et uniques. Notre portefeuille de produits est axée principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, et notre équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

À propos d'ERFA Canada 2012 inc.

ERFA Canada 2012 inc. (« ERFA »), dont le siège social est situé à Montréal, s'est donné pour mission de maintenir sur le marché des produits niches qui, autrement, seraient discontinués par les grands laboratoires pharmaceutiques. ERFA distribue à travers le Canada une gamme de produits diversifiés répartis dans différentes classes thérapeutiques, notamment l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, les antibiotiques, les analgésiques et les antidépresseurs. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits au www.erfa2012.net.

À propos de Fiera Dette Privée

Fiera Dette Privée, filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ), est l'une des plus importantes plateformes de financement diversifié non bancaire pancanadiennes. Le rôle de la filiale consiste essentiellement à déployer les capitaux des investisseurs qui veulent un rendement plus élevé et une volatilité moindre. Fiera Dette Privée offre du financement à court terme aux développeurs immobiliers ou propriétaires fonciers, du financement à court et moyen terme aux entreprises du marché intermédiaire ainsi que des prêts garantis de premier rang pour le financement de la dette corporative et d'infrastructure.

www.fieradetteprivee.com.

Fiera Dette Privée n'est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et ne fournit pas actuellement de services aux investisseurs américains ou situés aux États-Unis.

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

