Quectel lance une nouvelle génération de modules intelligents Android phares





Le module Quectel SG865W-WF permettra d'accélérer le déploiement efficace des applications AIoT haut de gamme

SHANGHAI, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IoT, a annoncé le lancement du SG865W-WF, une nouvelle génération de modules intelligents Android phares. Le module est équipé du système sur puce (SoC) QCS8250 de Qualcomm, qui offre de puissantes performances et de riches fonctions multimédias pour répondre aux scénarios IoT basés sur l'intelligence artificielle (AIoT) à la fois industriels et grand public. Les déploiements AIoT ont des exigences supérieures en matière de puissance de calcul élevée, de performances d'IA et de fonctions multimédias. Le module SG865W-WF accélérera le déploiement efficace des applications AIoT haut de gamme telles que la visioconférence, les jeux dans le Cloud, l'affichage dynamique, les véhicules aériens sans pilote (UAV), les robots et la vente au détail intelligente.

Le module SG865W-WF est équipé du SoC Qualcomm QCS8250 de 7 nm, qui intègre un CPU Kryo 585 octa-core hautes performances, un GPU Adreno 650, un DPU Adreno 995, un DSP Hexagone et un ISP Spectra 480, atteignant une puissance de calcul complète allant jusqu'à 15 TOPS. Le module peut fournir une puissance de calcul suffisante pour l'informatique en périphérie, permettant aux applications IoT intensives en calcul d'offrir d'excellentes performances et de garantir une expérience améliorée.

Grâce à la puissante capacité de traitement vidéo du QCS8250, le module Quectel SG865W-WF peut fournir des performances vidéo avec la prise en charge d'un maximum de 8K à 30 ips pour le codage vidéo ou de 8K à 60 ips pour le décodage vidéo, la capture photo et vidéo jusqu'à 64 mégapixels et un maximum de sept groupes de caméras.

Le SG865W-WF prend en charge le système d'exploitation Android 10, avec le stockage embarqué par défaut de 8 Go LPDDR5 + 64 Go UFS.

En termes de performances de communication, le module SG865W-WF prend en charge le Wi-Fi 6.0, le Bluetooth 5.1 et la technologie multi-antennes 2x2 Wi-Fi MIMO.

Avec diverses interfaces périphériques telles que le double USB, plusieurs PCIe et UART, le produit peut s'intégrer de manière transparente aux modules cellulaires et GNSS tels que le module EC20 LTE de Quectel et le module 5G RG500Q.

