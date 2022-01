Sanya devrait devenir un haut lieu du tourisme mondial en 2022





SANYA, Chine, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le monde entre dans une nouvelle année, le Conseil de promotion du tourisme de Sanya (« STPB ») est prêt à transformer Sanya en la destination touristique la plus populaire au monde en 2022. Porté par l'élan généré en 2021, le STPB continuera d'élargir les marchés du tourisme entrant et de continuer de promouvoir les principaux atouts de Sanya, afin de positionner l'île de Hainan comme une destination touristique de choix à l'échelle mondiale.

Depuis sa création en 2020, le STPB a continuellement fait évoluer l'offre touristique de Sanya et innové auprès des entreprises touristiques de la région pour attirer les visiteurs sur l'île. Au cours de la dernière année, le STPB a tiré parti des occasions importantes découlant de la construction du port de libre-échange de Hainan, axé sur les nouvelles tendances dans le secteur du tourisme. Il a en outre développé l'image de marque de Sanya comme destination et a stimulé ses efforts commerciaux pour promouvoir le développement global de Sanya et inviter plus de touristes sur ses rives.

Avec son beau temps, ses paysages spectaculaires et les expériences variées qui y sont proposées, Sanya est le cadre idéal pour le travail, les voyages et les loisirs. En 2021, le STPB s'est attaché à développer de nouvelles opportunités touristiques et des lieux attrayants pour attirer différents types de voyageurs à Sanya, tels que son thème « Wonderland Sanya ». Conçu pour revigorer l'image de Sanya auprès des voyageurs de la génération Z et de la génération Y, Wonderland Sanya invite les jeunes à se passionner pour les possibilités riches et uniques de la destination en s'intéressant à cinq angles particuliers : la gastronomie, la photographie de voyage, la culture, les activités de plein air et l'hospitalité de luxe.

Les efforts du STPB ne se limitaient pas à soutenir une nouvelle image de marque séduisant les jeunes voyageurs. Le STPB a également organisé un certain nombre d'activités sous le thème Wonderland Sanya pour donner aux touristes encore plus de raisons de visiter Hainan en 2021. Il s'agit notamment de la Hainan Island Fashion Week, de la Free Trade Port Internet Celebrity Creation Competition, du Sanya International Diving Festival, du Sanya x Game for Peace et du Sanya Parent-Child Study Trip Forum, ainsi que d'autres activités visant à promouvoir le tourisme du mariage, les voyages en famille, les visites nocturnes, ainsi que le tourisme centré sur les sports électroniques. En 2022, le STPB a déjà prévu une série passionnante d'événements qui attireront de nouveaux voyageurs internationaux et donneront aux voyageurs précédents de bonnes raisons de revenir.

En tandem, le STPB a travaillé avec des entreprises locales pour concevoir, développer et promouvoir des produits appréciés des voyageurs. L'an dernier, le STPB a conçu une variété de cartes touristiques, de cartes culinaires, de guides de voyage et de produits culturels pour élargir l'horizon des touristes et les inviter à découvrir tout ce que Sanya a à offrir. Une application Sanya Tourism est également en préparation pour 2022 afin de que les voyageurs étrangers puissent, lors de leur visite, vivre leurs découvertes en toute tranquillité.

En outre, le STPB a mené des activités commerciales dans les grandes villes de Chine en 2021, en mettant l'accent sur des activités interactives qui favorisent l'engagement et encouragent les échanges. De plus, son service d'études de marché et de consultation a commencé à modéliser les données pour les entreprises touristiques afin d'appuyer des stratégies et des prévisions de marketing fondées sur des données précises. Ces activités devraient se poursuivre en 2022, le STPB cherchant de nouvelles occasions de réaliser un scénario gagnant-gagnant pour les exploitants et les voyageurs.

Le STPB vise également à faire de Sanya une destination de transit international en 2022 dans un contexte où Chine vient d'accorder à Hainan sa septième liberté aérienne, et ce, pour la première fois. Les touristes peuvent se rendre à Beijing ou à Shanghai et prendre l'avion à Sanya, ce qui leur donne une raison de plus d'ajouter l'île de Hainan à leur itinéraire de voyage.

En 2022, le STPB est prêt à propulser Sanya sous les feux de la rampe mondiale. Capitalisant sur les progrès réalisés au cours des deux dernières années tout en injectant de nouvelles idées, Sanya est sur le point de devenir, en 2022, la destination de choix pour les touristes du monde entier.

