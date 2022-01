CAI annonce la succession de son PDG





Michael Martin est nommé PDG ; le fondateur Robert Chew reste président du conseil d'administration et directeur de l'innovation

INDIANAPOLIS, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CAI, une société de conseil mondiale qui fournit des services de conseil technique, opérationnel et de gestion de projet aux sciences de la vie, aux centres de données et aux industries de fabrication de processus industriels, a annoncé aujourd'hui que Michael Martin, président de CAI, succédera à Bob Chew en tant que président directeur général. M. Martin a été nommé par le conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle M. Chew demeurera président du conseil d'administration et directeur de l'innovation.

M. Chew a cofondé CAI en 1996 et a supervisé la croissance de l'entreprise, qui est devenue une organisation mondiale de 135 millions de dollars comptant 750 employés. Il est membre du Global Pharmaceutical Manufacturing Leadership Forum. Lui et CAI ont tous deux reçu plusieurs prix de l'ISPE, notamment celui de membre de l'année, celui d'entreprise de l'année et le prestigieux prix Richard G. Purdy.

« Fonder cette entreprise et fournir des moyens plus rapides et plus efficaces de fournir une capacité de fabrication à certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde a été le point culminant de ma carrière », a déclaré Chew. « Je suis incroyablement fier de ce que nous avons réalisé en termes de mise à disposition plus rapide de thérapies qui sauvent des vies dans le monde entier. Je suis enthousiaste à l'idée de voir CAI continuer à répondre aux besoins de nos clients sous la direction de Mike. Mike a joué un rôle déterminant dans l'établissement de la vision du prochain chapitre d'innovation et de leadership de CAI, alors que nous aidons nos clients à améliorer l'expérience humaine et à créer un meilleur monde du travail. »

Martin possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et dans la gestion de projets à grande échelle dans une grande entreprise pharmaceutique. Il a une expérience mondiale dans la construction et le démarrage d'usines de fabrication en Chine, à Porto Rico et en Irlande. Il a également été directeur de site pour la fabrication d'appareils et a occupé divers rôles de direction en matière d'ingénierie et d'exploitation aux États-Unis. Il a occupé diverses fonctions au sein de CAI au cours des trois dernières années, dont la plus récente est celle de président, où il dirige l'équipe de direction pour aider à réaliser la mission de CAI, qui consiste à bâtir un meilleur monde du travail et à améliorer l'expérience humaine.

« CAI vise à aider ses clients à accélérer la réalisation de leurs objectifs, ce qui aide alors les personnes qu'ils servent à avoir une meilleure qualité de vie », a déclaré Martin. « Alors que nous allons de l'avant, je suis convaincu que la passion et l'engagement inébranlable envers la mission de CAI que Bob a inspirés à toute l'équipe propulseront à la fois notre entreprise et nos clients vers un succès continu. Je suis ravi de diriger CAI dans ce nouveau chapitre passionnant. »

Martin est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université Purdue et d'une maîtrise en administration des affaires de la Kelley School of Business de l'Université de l'Indiana. Il est un ingénieur professionnel agréé et maintient son accréditation.

À PROPOS DE CAI

Depuis la fondation de CAI en 1996, nous avons fourni près d'un milliard de dollars de services à des centaines de clients dans le cadre de milliers de projets à l'échelle mondiale. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, aux Pays-Bas, en Corée, en Suisse, en Inde, en Irlande, en Italie, en Chine, à Singapour, au Royaume-Uni et en Malaisie, nous avons constitué une équipe internationale de plus de 750 professionnels qui fournissent un soutien local à partir d'une entreprise mondiale. Nos services d'ingénierie, techniques et de conseil sont conçus pour fournir des installations critiques avec un haut niveau de performance et de fiabilité. Lorsque l'état de préparation opérationnelle et le démarrage sont essentiels, CAI répond à des normes plus élevées. www.cagents.com

