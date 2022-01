Wemade a lancé « GalaxyTornado on WEMIX » sur le marché mondial





Wemade a lancé un nouveau jeu blockchain destiné au marché mondial, le « GalaxyTornado on WEMIX ».

« GalaxyTornado » a été lancé via Google Play sur le marché mondial, en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, à l'exclusion de certains pays dont la Corée du Sud et la Chine. Le jeu prend en charge 15 langues, y compris l'anglais, l'espagnol et l'arabe.

NT Games, la société à l'origine du nouveau jeu « GalaxyTornado », possède une expérience approfondie en matière de développement et de service de jeux, avec des titres comme « Girls' Life », « Ocean Tales », et des jeux de collection tels que « Age Of War » et « Goddess Kiss ».

Dans « GalaxyTornado », un jeu occasionnel, les joueurs peuvent explorer et développer de nouvelles planètes pour le futur d'une Terre privée de ressources. La facilité de la contrôlabilité permet la collecte et l'exploration à partir d'un plus grand nombre de planètes, et un système de compétition parmi les joueurs est également en place.

Chaque élément stratégique, tel que la construction, l'augmentation, la collecte, le pillage, la compétition et la coopération, est inclus pour augmenter le plaisir intuitif du game-play ; tandis que les joueurs peuvent gagner des jetons Tornado au cours de la course hebdomadaire Galaxy.

Pour célébrer le lancement mondial, trois événements sont prévus ; l'événement de collecte de symboles, dans lequel des objets Tornado et virtuels (in-game) peuvent être gagnés jusqu'à nouvel ordre, et un événement cadeau de 7 jours dans lequel l'énergie nécessaire pour le game-play peut être engrangée.

Et, après le lancement, les joueurs peuvent payer un certain montant de Tornado pour participer à la course Galaxy et gagner Tornado en fonction des Rubis gagnés au cours de la course.

« Si vous souhaitez profiter d'une réelle expérience de « jeu pour gagner (Play and Earn, P&E) » le plus facilement possible permettant d'accomplir des objectifs très clairement définis, « GalaxyTornado » est le jeu parfait », a déclaré NT Games. « Nous nous attendons à ce que la coopération avec la plateforme WEMIX maximise le cycle vertueux de la compétition et des résultats escomptés par « GalaxyTornado ».

« Nous ferons de notre mieux pour nous implanter rapidement sur le marché mondial des jeux blockchain grand public (casual game) », a déclaré Henry Chang, PDG de Wemade. « Les jeux Blockchain, basés sur l'économie des jetons, auront une dynamique sans précédent et un long cycle de vie. »

WEMIX : https://wemixnetwork.com/

