Huion dévoile Kamvas Pro 13 (2.5K) et Kamvas Pro 16 (2.5K) : Une intégration de performances exceptionnelles et d'un design innovant





SHENZHEN, Chine, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'un des plus grands fournisseurs de tablettes graphiques, Huion, lance aujourd'hui deux tablettes à stylet de 2.5 K : Kamvas Pro 13 (2.5K) et Kamvas Pro 16 (2.5K), conçues et produites pour des créateurs spécialisés dans l'illustration, l'animation, la conception graphique, la conception 3D, la retouche d'images, etc.

Résolution 2.5K et technologie Quantum Dot (points quantiques) pour des images dynamiques

En tenant compte des demandes des utilisateurs, Huion continue de se focaliser sur la recherche et le développement de meilleurs produits.

Les deux Kamvas Pro 13 (2.5K) et Kamvas Pro 16 (2.5K) disposent d'un grand écran offrant une large zone de travail tout en restant fin (10 mm) et portable pour être créatif n'importe où.

Ces deux tablettes à stylet se vantent de la technologie Quantum Dot et de la résolution QHD 2.5K, garantie de détails précis des images. Les pixels de Kamvas Pro 13 (2.5K) sont deux fois plus nombreux que sur un écran Full HD car la résolution QHD de 2.5K est appliquée avec succès à un écran IPS d'environ 34 cm pour la première fois dans l'industrie.

La technologie avancée Quantum Dot QLED permet de réduire la lumière bleue nocive tout en atteignant une gamme de couleurs sRGB à 145 %. En conséquence, les deux écrans des tablettes à stylet peuvent afficher 16.7M couleurs et représentent des images à saturation élevée, une teinte précise et une luminosité naturelle.

Une expérience de création plus authentique

Huion est l'une des rares entreprises à développer et à appliquer indépendamment la technologie EMR sans batterie.

Kamvas Pro 13 (2.5K) et Kamvas Pro 16 (2.5K) sont livrées avec stylet numérique PW517, qui adopte Huion PenTech 3.0, la dernière application de la technologie EMR sans batterie. L'innovation de la technologie EMR de Huion prouve une nouvelle fois son efficacité.

Celle-ci permet la reproduction instantanée de lignes naturelles et délicates grâce à 8192 niveaux de sensibilité à la pression et à un taux de rapport supérieur à 300 PPS. En outre, la reconnaissance d'inclinaison de 60 degrés favorise la réalisation de diverses techniques de dessin comme l'ombrage, le croquis et les bordures.

Conception pensée pour l'utilisateur afin de faciliter le fonctionnement

Kamvas Pro 13 (2.5K) et Kamvas Pro 16 (2.5K), possèdent deux ports USB-C, qui permettent aux utilisateurs de connecter l'écran aux ordinateurs ou aux appareils Android efficacement via un câble USB-C à USB-C ou un câble 3-en-2. Les utilisateurs peuvent également passer dans un autre mode de tablette à stylet pour découvrir une autre façon de dessiner.

Pour apporter des solutions graphiques numériques à plus de personnes, Huion s'est toujours engagé à développer des produits plus innovants et plus puissants pour permettre aux artistes numériques du monde entier de s'exprimer.

