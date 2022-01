GIGABYTE revisite le CES et invite les participants à observer les différents secteurs économiques sous un nouvel angle





GIGABYTE participe au CES 2022 virtuel via «INDUSTRIE», une extension de son site Web, pour présenter des produits et des solutions qui dynamisent la transformation numérique dans des secteurs tels que la 5G et les télécommunications, l'automobile, la création et les jeux, les centres de données, la fabrication et la vente au détail.

GIGABYTE est fier de posséder un portefeuille exceptionnellement riche de produits pour entreprises axés sur le cloud, l'edge computing et les centres de données. Il comprend plus de 75 serveurs rien que pour le processeur AMD EPYC, ainsi que pour le processeur Intel Xeon Scalable, et plus de 10 serveurs pour le processeur Ampere Altra, sans oublier plus de 20 cartes mères de serveur. GIGABYTE propose des serveurs edge développés sur la base de l'architecture Arm. Ces serveurs Armhaute densité, qui utilisent l'énorme processeur Ampere 80/128 coeurs, fournissent les performances, le stockage, le réseau et surtout la flexibilité qui seront exigés par la prochaine génération de télécommunications où le travail de traitement devra être effectué sur site. Utilisables par divers secteurs, les solutions de serveur de GIGABYTE sont très appréciées, entre autres, par les grandes et petites entreprises de haute technologie, la recherche médicale, scientifique et universitaire et les institutions publiques, qu'elles ont aidées avec succès à innover dans leurs domaines respectifs.

Actuellement, l'IA, le calcul haute performance (CHP), l'IdO et autres avancées révolutionnaires changent la donne et entraînent une métamorphose vivifiante de nos industries. MyelinTek Inc., une société en participation de GIGABYTE, a développé le système d'apprentissage profond MLSteam, qui comprend une pile optimisée de logiciels d'IA et des outils de gestion complets dans une interface conviviale qui aident les scientifiques à développer l'intégration de l'IA dans les véhicules autonomes. Grâce au développement rapide de la technologie ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, ou systèmes avancés d'aide au conducteur), GIGABYTE conçoit des unités de contrôle de prise de décision pour différents types de véhicules autonomes, ainsi que des produits personnalisés tels que les ECU (unités de commande électronique) et les TCU (unités de contrôle électronique) ADAS, qui aident les concepteurs de véhicules à développer des produits parfaits et à améliorer l'industrie automobile.

GIGABYTE s'appuie sur ses nombreuses années d'expérience avérée dans les ordinateurs embarqués pour proposer sa dernière génération de systèmes embarqués qui améliorent le fonctionnement des installations de stockage, de logistique et de fabrication tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et de gestion grâce à des innovations telles que les AGV (véhicules à guidage automatique), les AMR (robots mobiles autonomes) et les systèmes sécurisés d'automatisation industrielle. En cette période post-pandémie, les solutions de GIGABYTE, qui intègrent les technologies de l'IA et de l'IdO, facilitent l'automatisation du fonctionnement et de la gestion de la location d'open-spaces, ce qui permet à ce nouveau service de prospérer.

La société GIGABYTE est réputée pour ses produits de haute qualité basés sur une conception thermique et un VRM (Voltage Regulator Module) innovants qui améliorent l'optimisation et l'efficacité de l'overclocking sur les derniers processeurs Intel® Coretm. Les cartes-mères de la série Z690 offrent aux créateurs professionnels et aux joueurs une puissance et des fonctionnalités supérieures. Les performances sont essentielles pour l'immersivité des jeux et la fluidité des flux de travail, c'est pourquoi GIGABYTE mise avant tout sur les performances avec les actuels ordinateurs portables de jeu AORUS et les ordinateurs portables AERO pour créateurs qui devraient sortir au début de 2022.

GIGABYTE a récemment lancé INDUSTRY pour présenter ses produits et solutions essentiels destinés à différents secteurs. L'un des points forts de la plateforme est son forum de discussion en direct. GIGABYTE a invité des experts de divers secteurs à superviser le forum de discussion et à répondre aux questions et demandes de renseignements des visiteurs et des acheteurs du CES, comme ils le feraient sur le site physique. Le forum de discussion en direct utilise des avatars générés par l'IA pour montrer le statut «live» de nos experts, et aussi comme un moyen d'intégrer le métaverse, où le virtuel se confond avec la réalité. La plateforme INDUSTRY présente tous les produits et solutions que GIGABYTE expose au CES, ainsi que des sujets d'actualité mis en évidence dans le cadre de l'événement. GIGABYTE invite tous les visiteurs à se connecter à cette plateforme numérique et à observer leurs secteurs sous différents angles.

INDUSTRY: https://industry.gigabyte.com

Visitez GIGABYTE sur le site CES virtuel: https://gbte.tech/ces2022

