Xinhua Silk Road : Chery dévoile son NEV, la QQ Ice Cream, lors d'un festival culturel à Wuhu, dans la province d'Anhui

BEIJING, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Chery Automobile a récemment lancé son premier véhicule à énergie nouvelle (NEV), la QQ Ice Cream. À l'occasion du lancement, la ville de Wuhu, dans la province orientale chinoise d'Anhui, a organisé un festival culturel le 28 décembre afin de présenter le nouveau véhicule et de promouvoir la culture traditionnelle locale.

La QQ Ice Cream a été présentée au public mardi soir lors de la cérémonie d'ouverture du festival culturel. L'événement a rassemblé un grand nombre de personnes venues pour assister aux diverses activités proposées, telles que le spectacle de drones en 3D, le feu d'artifice et le spectacle de lumière.

Avec un prix allant de 29 900 à 43 900 yuans, la voiture est le premier modèle de la gamme écologique iCar de Chery, qui vise à offrir une expérience de conduite verte, économique et pratique.

Lors du festival culturel, des espaces d'exposition ont également été aménagés afin de mettre en avant l'histoire et la culture de Wuhu et de présenter des technologies modernes et des marques locales. Les visiteurs ont eu la possibilité d'assister à des représentations d'arts populaires traditionnels de Wuhu, tels que la sculpture de riz et la teinture de pâte, et de découvrir les dernières réalisations en matière de science et de technologie comme les NEV, les robots, etc.

Cet événement d'envergure fut pour la ville une occasion d'enrichir la vie culturelle des habitants, une plateforme pour démontrer les réalisations innovantes des entreprises de Wuhu et aussi une chance de promouvoir son image, a déclaré Shan Xiangqian, chef du Parti à Wuhu.

