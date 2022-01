Belkin est nommé lauréat des Innovation Awards du CES 2022





Belkin annonce aujourd'hui sa nomination en tant que lauréat des Innovation Awards du CES® 2022 pour ses écouteurs immersifs avec réduction du bruit SOUNDFORMtm ainsi que pour son support de téléphone magnétique avec suivi du visage. Cette année, le programme Innovation Awards du CES a reçu un nombre record de plus de 1 800 candidatures. L'annonce a été faite avant le CES 2022, l'événement technologique le plus influent au monde, qui se déroulera du 5 au 8 janvier à Las Vegas, au Nevada, ainsi qu'en mode virtuel.

Le programme Innovation Awards du CES, produit et détenu par la Consumer Technology Association (CTA)®, est un concours annuel qui récompense des concepteurs et des ingénieurs exceptionnels travaillant dans 27 catégories de produits de consommation technologiques. Un jury prestigieux d'experts du secteur, composé notamment de membres des médias, de concepteurs, ingénieurs et autres, ont examiné les candidatures selon plusieurs critères allant de l'innovation, l'ingénierie et la fonctionnalité, à l'esthétique et au design.

Écouteurs immersifs avec réduction du bruit SOUNDFORMtm de Belkin

Les écouteurs immersifs avec réduction du bruit SOUNDFORM sont une solution audio haut de gamme proposée par Belkin, qui est équipée de l'ANC hybride (annulation active du bruit), de la technologie Multipoint, de transducteurs dynamiques 12 mm, de l'aptX HD, de 8 heures de charge par écouteur (durée de vie totale de la batterie de 36 heures), de l'égalisation personnalisable des paramètres sonores, et de capacités de localisation des écouteurs grâce à l'application Localiser d'Apple et via la toute nouvelle application SOUNDFORM. Ils sont conçus pour les véritables audiophiles qui recherchent une solution riche en fonctionnalités ainsi qu'une expérience d'écoute haut de gamme. Les écouteurs immersifs SOUNDFORM rejoignent le reste de la gamme SOUNDFORM totalement sans fil de Belkin, qui inclut Freedom, Rise et Move. Ils seront lancés au deuxième trimestre 2022.

Support de téléphone magnétique avec suivi du visage de Belkin

Le support de téléphone magnétique avec suivi du visage a été conçu pour offrir aux utilisateurs de l'iPhone 12 et de l'iPhone 13 un outil fonctionnel confortable et pratique destiné à la création de contenus. Le support se fixe facilement à l'aide d'une seule main sur les modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 13 grâce à sa fixation aimantée, et s'aligne parfaitement à chaque fois. L'application Face Tracking Mount by Belkin pour iOS détecte une forme de visage dans le cadre pour suivre le visage de l'utilisateur qui filme son contenu, en se connectant à ses comptes de réseaux sociaux pour un chargement facile et synchronisé. Conçu pour offrir compatibilité et utilité, le produit est compatible avec les coques officielles MagSafe, et offre la possibilité d'ajuster manuellement le support entre -15° et 30° tout en restant en place en toute sécurité. Pour en savoir plus sur le support de téléphone magnétique avec suivi du visage, rendez-vous ici.

La liste des lauréats des Innovation Awards du CES 2022, avec descriptions de produits et photos d'illustration, est accessible à l'adresse CES.tech/innovation.

Détenu et produit par le CTA, le CES 2022, la scène internationale de l'innovation, réunira le secteur technologique, en mode présentiel et virtuel, offrant ainsi au public mondial l'accès aux grandes marques comme aux startups, ainsi qu'aux leaders et défenseurs de l'industrie, les plus influents au monde. Visitez CES.tech pour consulter toutes les dernières actualités du CES 2022, y compris les protocoles sanitaires et les modalités de réservations.

À propos de Belkin

Belkin est un leader sur le marché des accessoires, qui fournit des solutions d'alimentation, de protection, de productivité, de connectivité, audio et de maison intelligente pour un large éventail d'appareils électroniques grand public et d'environnements d'entreprise. Conçus en Californie du Sud et commercialisés dans plus de 50 pays à travers le monde, Belkin crée des produits qui donnent du pouvoir aux gens grâce à la technologie, que ce soit à la maison, au travail ou dans le cadre d'une nouvelle aventure. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale, et demeure inspiré par les individus et la planète sur laquelle nous vivons.

