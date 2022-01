Lineage Logistics annonce 1,7 milliard USD de nouveaux capitaux pour alimenter l'innovation et la croissance de la chaîne d'approvisionnement





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), la plus grande et la plus innovante SIIC industrielle à température contrôlée, au monde, également spécialisée en solutions logistiques, a annoncé aujourd'hui avoir levé 1,7 milliard USD de capitaux auprès de plusieurs partenaires stratégiques, nouveaux et existants. Parmi les investisseurs participants figurent, entre autres, BentallGreenOak, CenterSquare Investment Management, Cohen & Steers, D1 Capital Partners, Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), NYSTRS, OP Trust, Oxford Properties, QuadReal Property Group, Rabobank et StepStone.

« Cette dernière ronde de financement valide encore davantage notre stratégie d'affaires, et nous permettra de redoubler d'efforts dans la poursuite de notre engagement consistant à proposer à nos clients du monde entier, des solutions de chaîne d'approvisionnement, de bout en bout, à la pointe de l'innovation », a déclaré Greg Lehmkuhl, PDG de Lineage. « Tandis que nous abordons l'année 2022, une telle entrée de capitaux réaffirme notre confiance dans notre capacité à saisir de futures opportunités de croissance, aussi bien pour notre entreprise, que pour le secteur, et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. »

Ce nouvel apport renforcera le bilan de Lineage, et alimentera les investissements de Lineage dans les technologies leaders du secteur, notamment l'automatisation et les outils logiciels brevetés, qui contribuent à améliorer les efficiences de la chaîne d'approvisionnement. Il sera également mis à profit pour financer la croissance de Lineage, via des développements entièrement nouveaux, des expansions d'installations, et des investissements dans des initiatives d'énergie propre.

« Bien que Lineage ait d'ores et déjà enregistré une croissance significative depuis sa création en 2008, la Société n'en demeure pas moins engagée en faveur de sa promesse consistant à préserver, protéger et optimiser la distribution des produits alimentaires », a déclaré Adam Forste, à la fois coprésident exécutif de Lineage, cofondateur et associé directeur de Bay Grove, qui a fondé et dirige actuellement Lineage Logistics. « La croissance continue et les investissements de Lineage dans les technologies et l'innovation ne seraient pas possibles sans nos formidables investisseurs. Nous sommes impatients de déployer dans notre entreprise les nouveaux capitaux issus de ce dernier financement, et de créer de nouvelles solutions et capacités destinées à nos clients, en particulier en ces temps de perturbations majeures pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. »

La levée de capitaux fait suite à la dernière ronde de financement de 1,9 milliard USD, de Lineage, annoncée en mars 2021. Ce tout dernier financement porte à 6 milliards USD le total des capitaux levés depuis janvier 2020.

Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier de Lineage, et Latham Watkins a agi en tant que conseiller juridique de Lineage.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SIIC industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 19 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d'experts à la pointe de l'industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d'aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, après s'être classée n° 1 des sociétés spécialisées en sciences des données, et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World's Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d'avoir été incluse sur la liste Changer le monde (Change The World) de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Bay Grove

Bay Grove est une société de placement principal dédiée à la création de partenariats avec de solides équipes de direction afin d'investir et de construire des investissements dans des plateformes à long terme. Depuis 2008, Bay Grove a bâti Lineage Logistics au moyen d'acquisitions et d'investissements réalisés en partenariat avec des entrepreneurs, des clients et des employés. La société possède une vaste expérience dans le secteur de l'entreposage et de la logistique, et cherche également à investir dans d'autres secteurs attractifs. Bay Grove est basée à San Francisco. (www.bay-grove.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2022 à 21:40 et diffusé par :