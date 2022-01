Nomination au sein de l'équipe du Parti Québécois





QUÉBEC, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le chef parlementaire du Parti Québécois et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, et le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, annoncent la nomination de France Amyot, à titre de directrice de cabinet. Bien connue au sein du Parti Québécois pour avoir occupé la fonction de directrice de cabinet auprès de plusieurs ministres et chefs d'opposition, France vient à nouveau mettre à profit sa longue expérience.

Marie-France Perreault a, pour des raisons personnelles, décidé de quitter son poste afin de poursuivre sa collaboration avec le Parti Québécois à partir de Montréal.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

