Vedanta Aluminium lance des billettes à haute vitesse pour le secteur mondial de l'extrusion





Vedanta Aluminium Business, le plus grand producteur de produits en aluminium, et à valeur ajoutée, en Inde, lance des billettes à haute vitesse pour le secteur mondial de l'extrusion. Vedanta est le plus grand fabricant et exportateur de billettes d'aluminium, de haute qualité, en Inde, qui trouvent une utilisation finale dans les secteurs du bâtiment et de la construction, des énergies solaires et renouvelables, de l'automobile, de l'électricité, ainsi que dans de nombreuses autres industries clés.

Ces billettes à haute vitesse figurent dans la gamme d'offres de billettes de Vedanta Aluminium, caractérisées par leur fabrication du plus haut niveau de précision technique. Les meilleures technologies mondiales, parmi lesquelles le système de coulage aérien par masselotte, de Wagstaff (États-Unis), ou encore le haut fourneau d'homogénéisation continue, de Hertwich (Autriche), sont utilisées pour fabriquer ces billettes. Les billettes à haute vitesse, de Vedanta peuvent améliorer la vitesse d'extrusion d'au moins 25 %, voire davantage, selon l'environnement d'extrusion. Grâce à des propriétés métallurgiques supérieures, ces billettes offrent une vitesse d'extrusion exceptionnelle, sans compromettre la solidité du profil extrudé, et ce, tout en améliorant le processus de récupération et la durabilité.

Dans le cadre du lancement de ce produit, M. Rahul Sharma, PDG ? Aluminium Business, Vedanta Ltd., a déclaré : « Nous sommes déterminés à conférer à nos clients un puissant avantage compétitif sur la voie de leurs objectifs commerciaux. Nos solutions complètes répondent aux attentes du marché, et sont spécialement conçues pour soutenir les clients aux différents stades de leur parcours commercial actuel et futur. Forts de nos capacités approfondies en R&D, ajoutées à nos compétences d'experts au niveau mondial, nous entendons cocréer des innovations de pointe, aux côtés de nos clients. Nos billettes à haute vitesse constituent la plus récente offre d'une longue lignée de solutions de produits dont les spécificités mises au point par des spécialistes du domaine répondent aux besoins des divers segments industriels. »

Commentant plusieurs initiatives dans le cadre de la cellule Services techniques aux clients de Vedanta, M. Jonathan Pangborn, expert mondial en extrusion de billettes, et conseiller technique pour Vedanta Aluminium, a ajouté : « Vedanta Aluminium jouit d'une solide fabrication axée sur la qualité. Travaillant avec l'équipe des Services techniques aux clients, je suis impatient de collaborer avec notre clientèle, et leur fournir les meilleures solutions techniques, dans le cadre de l'offre de services à valeur ajoutée, de Vedanta. » La cellule Services techniques aux clients, de Vedanta Aluminium constitue un point d'ancrage des contraintes qualitatives et techniques des produits existants et nouveaux.

Vedanta Aluminium Business, une division de Vedanta Limited, produit près de la moitié de l'aluminium fabriqué en Inde, à savoir 1,97 million de tonnes par an (MTPA) pour l'exercice 2021. Elle est un acteur majeur en matière de produits en aluminium à valeur ajoutée qui ont des applications essentielles dans les industries de base. Forte de ses actifs de classe mondiale, en Inde, la Société stimule les applications émergentes de l'aluminium en tant que « Métal du futur » pour un avenir plus vert.

