SmartBe Investments Inc. annonce une distribution notionnelle pour les FNB SmartBe





CALGARY, Alberta, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartBe Investments Inc. (« SmartBe ») a annoncé aujourd'hui la distribution annuelle pour les FNB indiciels SmartBe Canadian Quantitative Momentum, SmartBe Canadian Quantitative Value, SmartBe U.S.Quantitative Momentum et SmartBe U.S. Quantitative Value (les « FNB ») pour l'année d'imposition 2021.



La date de clôture des registres de la distribution réinvestie est le 31 décembre 2021 et la distribution sera payable le 7 janvier 2022. Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2021, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers (par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou « CDS ») au début de 2022.

Nom du fonds Symbole boursier Distribution réinvestie par part ($) FNB indiciel SmartBe Canadian Quantitative Momentum SBCM 0,00000 $ FNB indiciel SmartBe Canadian Quantitative Value SBCV 0,22546 $ FNB indiciel SmartBe U.S. Quantitative Momentum SBQM 0,00000 $ FNB indiciel SmartBe U.S. Quantitative Value SBQV 1,10628 $

La distribution réinvestie est considérée comme une distribution notionnelle et est réinvestie automatiquement dans des parts des FNB au moment de la distribution. Elle est intégrée immédiatement de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur, les parts de FNB en circulation et la valeur liquidative des parts de FNB ne changent pas après qu'elle a eu lieu. Les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2021 recevront la distribution réinvestie. Les distributions au comptant des 31 mars, 30 juin et 30 septembre pour les FNB ci-dessus étaient nulles. Les FNB ont été lancés le 27 janvier 2021 et SmartBe a décidé d'accumuler les produits et les gains en capital de chaque trimestre. Les FNB ne devraient pas verser de distributions au comptant trimestrielles, à moins que SmartBe ne modifie la fréquence des distributions, ce qui serait annoncé dans un communiqué. Cette distribution notionnelle fait office de distribution unique pour 2021.

Au 31 décembre 2021, les FNB étaient admissibles à titre de fiducies de fonds commun de placement et, aux termes de la loi canadienne de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre 2021 représente la date réputée être leur fin d'année d'imposition à titre d'institutions financières. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les FNB, veuillez consulter www.smartbeinvestments.com.

À propos de SmartBe

SmartBe Investments Inc. est une société de gestion de patrimoine et le gestionnaire des FNB SmartBe. La société collabore avec des fournisseurs d'indices internationaux publiés dans des documents d'édition savante pour constituer et livrer des fonds négociés en bourse canadiens visant une distribution publique répandue. SmartBe s'est engagée à fournir de nouvelles approches quantitatives aux investisseurs canadiens intéressés par des solutions de remplacement aux stratégies de placement complexes.

Coordonnées Cecilia Chen cecilia@smartbeinvestments.com SmartBe Investments Inc. 403 930-8688 Suite 680, 330 5th Ave SW, www.smartbeinvestments.com Calgary (Alberta) T2P 0L4 info@smartbeinvestments.com

Veuillez lire le prospectus des FNB SmartBe et consulter un conseiller financier avant d'investir. Le prospectus et les autres documents d'information peuvent être consultés au www.smartbeinvestments.com ou au www.sedar.com. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB. Les fonds négociés en bourse n'offrent aucune garantie, leur valeur change souvent et les rendements passés ne sont pas nécessairement garants des rendements futurs. Les investisseurs paieront des frais de gestion, ne paieront aucun courtage ni aucune commission de suivi et pourraient réaliser un gain ou une perte.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2022 à 17:25 et diffusé par :