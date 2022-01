Investissement accru de Wavecrest et MassMutual Ventures dans Tier1 Financial Solutions pour accélérer le développement de parcours intégrés des clients





TORONTO et NEW YORK, 4 janvier 2022 /CNW/ - Tier1 Financial Solutions (« Tier1 »), un important fournisseur de solutions de gestion des relations avec la clientèle (« GRC »), de solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (« LCBA ») et de prévention de la fraude, a reçu un nouveau financement par actions d'un groupe d'investisseurs dirigé par (« Wavecrest ») et MassMutual Ventures. Ce dernier investissement dans Tier1 contribuera à la nouvelle génération de connectivité entre les flux de travail relatifs à la conformité et l'expérience client, permettant aux clients de Tier1 de créer des parcours intégrés de bout en bout de manière efficace, rentable et fiable pour leurs clients.

« Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec nos partenaires de longue date chez Wavecrest et MassMutual Ventures. L'augmentation de leur investissement démontre non seulement leur appui à Tier1, mais aussi l'affirmation de l'entreprise selon laquelle nous demeurons à l'avant-garde de l'innovation dans nos solutions de conformité en matière de LCBA et de GRC », a déclaré Jiro Okochi, chef de la direction de Tier1 Financial Solutions.

La gamme de produits Tier1 Financial Solutions comprend la solution de conformité en matière de LCBA et de prévention de la fraude d'Alessa, ainsi que deux solutions de GRC spécialement conçues - Tier1CRM pour les marchés financiers côté vente et Satuit pour les sociétés de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine côté achat.

En ce qui concerne le produit de conformité Alessa à croissance rapide, Eric Emmons, directeur général de MassMutual Ventures, a commenté : « Alessa offre une plateforme unique qui aborde pratiquement toutes les capacités de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent que toutes les banques, les entreprises de services monétaires, les entreprises de technologie financière, les sociétés d'assurance et d'autres industries réglementées doivent avoir en place pour protéger adéquatement leurs clients - y compris un service unique de la vérification de l'identité, la vigilance à l'égard de la clientèle, ainsi que la surveillance et le criblage des transactions en temps réel, tout en améliorant les opérations en matière de connaissance du client grâce à une série de fonctions d'analyse avancées, telles que la détection des anomalies et une solide déclaration réglementaire automatisée. »

Tier1 est en voie de terminer l'une des années les plus fructueuses de ses 13 ans d'existence. En janvier, elle a fait l'acquisition d' Alessa , un fournisseur de solutions de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent pour les banques, les caisses populaires, les entreprises de services monétaires (ESM) et les entreprises de technologie financière et, en avril, elle a fait l'acquisition de Satuit Technologies pour élargir son empreinte mondiale de gestion des relations avec la clientèle dans le secteur de la gestion d'actifs. Ces acquisitions s'ajoutent au produit original Tier1CRM de la société pour les marchés de capitaux, qui a continué de croître, avec une rétention nette de 104 % cette année.

Basée à Boston, Wavecrest Growth Partners est une société de capital-risque qui investit dans des entreprises de services interentreprises de logiciels et de services technologiques de premier plan et établit des partenariats avec elles. Wavecrest cible les investissements minoritaires et majoritaires dans des entreprises technologiques rentables à forte croissance dotées de modèles d'affaires éprouvés et apporte une combinaison différenciée d'expertise d'investissement et d'exploitation. Les cofondateurs de Wavecrest possèdent plus de deux décennies d'expérience combinée d'investissement et d'exploitation dans des entreprises de technologie interentreprises en croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web à http://www.wavecrestgrowth.com.

MassMutual Ventures (MMV) est une société mondiale de capital-risque à étapes multiples qui investit dans des entreprises de logiciels d'entreprise, de cybersécurité, de technologie financière et de santé numérique. Grâce à notre expertise approfondie et à notre vaste réseau d'entreprises du Fortune 500, MMV aide les entrepreneurs à bâtir des entreprises de valeur attrayantes et évolutives. MMV a des bureaux à Boston et à Singapour, avec 450 millions de dollars sous gestion dans cinq fonds. L'équipe américaine investit en Amérique du Nord, en Europe et en Israël, tandis que l'équipe de Singapour investit en Asie du Sud-Est, à Hong Kong, en Inde, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.massmutualventures.com.

Tier1 Financial Solutions est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des relations avec la clientèle, de connaissances du client, de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la fraude. Le portefeuille de solutions de transformation numérique de Tier1 permet à ses clients d'optimiser l'engagement des clients, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de réduire le risque associé à la conformité réglementaire. Digne de la confiance de plus de 300 entreprises et de près de 20 000 utilisateurs dans le monde, Tier1 offre des expériences optimisées du flux de travail, des renseignements suscités et une vue centralisée des interactions avec les clients qui stimulent les engagements générateurs de revenus. Répondant aux besoins uniques des marchés financiers, des services bancaires d'investissement, de la gestion des investissements et des professionnels, Tier1 fait progresser les relations avec les clients et les flux de travail grâce à des informations basées sur les données sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Cette approche favorise la conformité, la collaboration, la transparence et la communication. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site?www.tier1fin.com.

