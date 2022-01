Le Real Estate Limited Partner Institute étend ses programmes Interests Aligned à l'Europe et au Royaume-Uni





Le Real Estate Limited Partner Institute (RELPI) annonce l'expansion de ses programmes Interests Aligned à l'Europe et au Royaume-Uni avec la nomination du spécialiste des investissements et des médias en immobilier institutionnel, Arno Van Grondelle, au poste de PDG de RELPI Europe.

Les réunions sur mesure et dédiées de RELPI promeuvent une conversation ouverte et des relations solides entre les différentes parties prenantes pour les investissements et l'attribution de capital dans le secteur immobilier. La série Interests Aligned a été lancée en 2021 avec des événements à Austin, New York et Philadelphie, et a reçu un vif intérêt et une adoption exceptionnelle. En plus de son expansion en Europe et au Royaume-Uni, RELPI a déjà annoncé des événements à Chicago, Cleveland, Los Angeles, San Francisco et New York pour 2022.

"Notre succès et notre expansion témoignent de la demande grandissante pour des assemblées présentielles et des réunions virtuelles de hauts dirigeants pour partager des perspectives, des idées et des conversations transparentes consacrées aux meilleures pratiques dans le domaine de l'attribution d'actifs et des investissements en immobilier institutionnel", déclare Jonathan Schein, PDG et directeur exécutif de RELPI. "En moins de six mois, la communauté RELPI a grandi pour inclure aujourd'hui plus de 125 fonds de pension, fonds dotation et bureaux de gestion patrimoniale, ainsi que plus de 50 gestionnaires de fonds."

La nomination d'Arno Van Grondelle au poste de PDG de RELPI Europe accélérera cette expansion. M. Van Grondelle apporte une connaissance approfondie et une expérience de leadership acquises après avoir travaillé de nombreuses années dans les secteurs des investissements et des médias de l'immobilier institutionnel. Il a dernièrement occupé la fonction de directeur général pour l'Europe chez Institutional Real Estate Inc., supervisant les relations client, le développement commercial et les ventes pour la revue Institutional Real Estate Europe. Il a précédemment occupé le poste de directeur international des ventes chez PropertyEU, où il était responsable des ventes du vaste portefeuille média de PropertyEU, dont la revue PropertyEU et Preview and Daily News d'EXPO Real.

"La connaissance, l'expérience et les relations éprouvées d'Arno dans le secteur européen des investissements et des sociétés en commandite renforceront la renommée de RELPI en tant qu'acteur dynamique dans l'industrie", déclare M. Schein. "Son professionnalisme et sa perspicacité seront des atouts précieux pour notre plateforme grandissante conçue pour connecter les acteurs clés et leur permettre de tirer parti des secteurs en plein essor des investissements et des capitaux pour l'immobilier privé."

"Je suis ravi de rejoindre RELPI et de contribuer à renforcer cette communauté en Europe", explique M. Van Grondelle. "Nous nous engageons à rassembler les investisseurs immobiliers institutionnels, gestionnaires de fonds, sociétés d'exploitation et organisations connexes à l'échelle locale, régionale et mondiale."

Conçue pour être optimisée et efficiente et d'une durée d'à peine trois heures, la série Interests Aligned met l'accent sur le réseautage social pour offrir la proposition unique de RELPI: des réunions intimistes à très haute valeur ajoutée, dans un environnement rationnalisé et efficace d'un point de vue économique, avec la "proximité" pour mot d'ordre.

Pour de plus amples renseignements à propos de la série Interests Aligned, pour vous inscrire ou pour devenir membre, veuillez visiter: www.RELPI.org

À propos de RELPI

En tant qu'organisateur reconnu de réunions, événements et conférences dédiés à la communauté internationale des investisseurs institutionnels dans le domaine de l'immobilier commercial, avec la "proximité" comme principale proposition de valeur, RELPI se positionne parfaitement pour fournir une solution optimale pour des réunions intimistes à très haute valeur ajoutée au sein d'un environnement rationnalisé et économiquement efficace. Depuis les "salons virtuels" et les sommets mondiaux axés sur les investisseurs des plus grands marchés internationaux, jusqu'aux programmes de gestionnaires émergents et aux tables rondes personnalisées, RELPI offre aujourd'hui la connectivité commerciale de demain.

https://www.relpi.org

