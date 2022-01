Infogain nomme Dayapatra Nevatia au poste de président et directeur de l'exploitation





Infogain, un leader mondial des services d'ingénierie des plateformes numériques centrées sur l'humain basé dans la Silicon Valley, a nommé Dayapatra Nevatia comme président et directeur de l'exploitation en charge des opérations mondiales. Sous la responsabilité du PDG Ayan Mukerji, il soutiendra et exécutera la stratégie d'Infogain qui consiste à combiner le cloud, l'expérience et l'IA pour développer des solutions numériques innovantes centrées sur l'humain pour ses clients.

M. Nevatia est un vétéran respecté de l'industrie des TI fort de plus de trois décennies d'expérience dans la création et la fourniture de valeur aux clients, l'incubation de nouveaux secteurs verticaux d'activités, la gestion d'importants états du résultat et la direction d'organisations mondiales culturellement diverses avec plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. Dans son rôle le plus récent en tant que directeur exécutif et directeur de l'exploitation, il était chargé de concevoir, planifier et mettre en oeuvre des stratégies et des plans d'exploitation commerciaux cadrant avec la vision et les objectifs à long terme de la société.

Avant Mindtree, M. Nevatia a occupé des rôles de haute direction chez Accenture pendant de nombreuses années. En tant que directeur général et directeur de la livraison pour les Centres de technologie avancée en Inde d'Accenture, il faisait partie de son équipe de haute direction indienne, exécutant des programmes en intégration de systèmes, externalisation d'applications, infrastructure, numérique et services de sécurité à travers différents groupes industriels.

Ayan Mukerji, PDG d'Infogain, a déclaré : « Dayapatra apporte une connaissance approfondie de la gestion de la croissance et de l'échelle avec une solide compréhension de la technologie. Infogain bénéficiera de cette expertise. Son arrivée dans notre équipe de haute direction ajoutera également une nouvelle perspective et optimisera notre capacité à résoudre les défis commerciaux complexes auxquels nos clients sont confrontés aujourd'hui. »

M. Mukerji a ajouté, « Je souhaite également remercier Eddie Chandhok pour ses 18 années de performance exceptionnelle au service de la croissance de notre organisation. Eddie restera au sein de l'entreprise et continuera de gérer la fonction F&A d'Infogain, qui devient de plus en plus stratégique à l'heure où nous continuons d'attirer de nouveaux talents et d'intégrer de nouveaux sites mondiaux de livraison. »

Et M. Dayapatra d'ajouter : « Je suis ravi de rejoindre Infogain, une entreprise d'ingénierie numérique en pleine croissance dirigée par des leaders tournés vers l'avenir et pleinement engagés à créer des plateformes stimulant les activités de nos clients. »

Shashank Singh, associé chez Apax, qui conseille des fonds qui sont propriétaires majoritaires d'Infogain, a confié pour sa part : « L'expérience et les antécédents impressionnants de Dayapatra en termes de collaboration avec des PDG, des directeurs numériques et des directeur de la technologie pour des sociétés du classement Fortune 100 font de lui la personne idéale pour porter l'exécution et les opérations d'Infogain au niveau supérieur. »

Rohan Haldea, associé chez Apax, a ajouté : « Il s'agit-là d'une autre étape passionnante dans le parcours de croissance d'Infogain qui va dynamiser l'excellence des performances au sein de l'équipe mondiale. »

Dayapatra est titulaire d'une licence en génie électronique de l'IET de Lucknow, et d'une maîtrise en gestion générale de l'IISc de Bangalore.

À propos d'Infogain

Infogain est une société spécialisée dans les services d'ingénierie des plateformes numériques centrées sur l'humain basée dans la Silicon Valley. Nous élaborons des résultats opérationnels pour des entreprises du classement Fortune 500 et des sociétés natives du numérique dans les secteurs de la technologie, de la santé, des assurances, des voyages, des télécommunications, et de la vente au détail/des biens de consommation emballés. Nous accélérons la transformation guidée par l'expérience dans la livraison de plateformes numériques en utilisant des technologies telles que le cloud, les microservices, l'automatisation, l'IdO et l'intelligence artificielle. Infogain est un expert multi-cloud parmi les fournisseurs de cloud à très grande échelle ? Microsoft Azure, Google Cloud Platform et Amazon Web Services.

Infogain, une société de portefeuille d'Apax Funds, possède des bureaux en Californie, dans l'État de Washington, au Texas, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et à Singapour, ainsi que des centres de livraison à Seattle, Houston, Austin, Cracovie, Noida, Bangalore, Pune, Gurgaon et Mumbai. Pour en savoir plus, consultez www.infogain.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

