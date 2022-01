La ministre Bibeau annonce la nomination d'une première femme à la présidence de la Commission canadienne du lait





OTTAWA, ON, le 4 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé la nomination de la première femme, Jennifer Hayes, à la présidence de la Commission canadienne du lait pour un mandat de quatre ans débutant le 23 décembre 2021.

Mme Hayes a été nommée pour la première fois à la Commission canadienne du lait en janvier 2017 en tant que commissaire et a occupé ce poste pendant quatre ans.

Productrice de bovins laitiers et de bovins de boucherie sur la péninsule gaspésienne, au Québec, Jennifer Hayes est exploitante de troisième génération et copropriétaire de la ferme PineCrest, à Shigawake, avec son père et son oncle. Mme Hayes possède une vaste expérience de la gouvernance grâce à sa participation active au sein de l'Union des producteurs agricoles (UPA), défendant les intérêts régionaux dans le développement des secteurs laitier, bovin et agricole.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

«Je suis heureuse d'annoncer la nomination de Jennifer Hayes en tant que présidente de la Commission canadienne du lait et fière qu'elle soit la première femme à occuper ce poste. Productrice laitière et leader dans sa communauté gaspésienne, elle a une grande expérience de la gouvernance, entre autres à titre de commissaire de l'organisme. Je suis persuadée qu'elle continuera d'être un atout pour la Commission et qu'elle aidera l'industrie à demeurer compétitive, productive et innovante.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La Commission canadienne du lait (CCL) est une société d'État, créée en 1966, dont le mandat est de coordonner les politiques fédérales et provinciales sur les produits laitiers.

Le conseil d'administration de la CCL est nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ou de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

