Le CHTF 2021 axé sur le thème « Promouvoir un développement de haute qualité et créer un nouveau modèle de développement » se termine

La 23e édition du salon China Hi-Tech Fair s'est achevée avec succès le 31 décembre 2021 à Shenzhen. Dans le cadre des expositions hors ligne et en ligne échelonnées respectivement sur trois et cinq jours, des produits de pointe ont été présentés, reflétant les dernières tendances et réalisations de l'industrie. Dans le but de s'imposer en tant que plateforme commerciale spécialisée, accessible et axée sur les services, le salon a intégré des expositions, des conférences et des forums ainsi que des échanges techniques et des jumelages d'entreprises, attirant 4 164 exposants en ligne et hors ligne ainsi que près de 150 000 visiteurs sur site et ceci malgré la pandémie en cours.

Axé sur le thème « Advance Quality Development and Build a Novel Development Pattern » (Promouvoir un développement de haute qualité et créer un nouveau modèle de développement), le salon a joué un rôle significatif dans le soutien de la reprise économique et les échanges internationaux de technologies alors que le monde est toujours confronté à la pandémie.

Des produits et technologies de pointe ont été présentés sur une surface d'exposition de 158 500 mètres carrés, couvrant les domaines du développement commercial de la 5G et de l'Internet des objets, des technologies informatiques anti-épidémiques, de la conduite assistée par l'IA, des technologies du sport et de la santé, de la maison intelligente, de la fabrication intelligente, du Big Data et du cloud computing, de la blockchain, de l'économie numérique, des technologies de purification de l'air et de l'eau et bien plus encore.

Des délégations provinciales chinoises, des universités et des entreprises de premier plan telles que Huawei, Ping An et BOE, ont participé à l'évènement. Des exposants de 11 pays tels que l'Autriche, la Grèce, le Japon, la Pologne, la Russie et la Corée du Sud étaient représentés sur place, tandis que 26 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande, la France, la Finlande, le Danemark et l'Italie, ont participé virtuellement.

Les visiteurs du CHTF 2021 ont assisté à une exposition de premier plan de produits innovants, des véhicules autonomes de Unity Drive Innovation et des puissantes solutions de capteurs 3D d'Orbbec jusqu'au film électroacoustique de Fujifilm qui convertit les vibrations en électricité et inversement. Grâce à d'autres leaders technologiques tels qu'Infinova, AISpeech, Pudu Tech, UINO et SOPHON qui ont également présenté leurs technologies de rupture employées dans diverses industries, le CHTF 2021 a été un événement riche en moments forts.

Le salon en ligne a quant à lui réuni 1 992 exposants avec 5 756 produits présentés, dont 64 exposés dans un showroom en ligne consacré aux produits innovants exceptionnels. La cérémonie d'ouverture et le China Hi-Tech Forum ont également été diffusés en direct pour atteindre un plus grand public. Visitez virtuellement l'exposition et visionnez le replay du China Hi-Tech Forum ici.

