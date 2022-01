FourQuest Energy Services parvient à un accord pour le rachat de Boyle Energy Services & Technology, Inc.





FourQuest Energy Services a fait l'acquisition de la société privée américaine Boyle Energy Services & Technology, Inc. (BEST). Fondée en 1993 et établie dans le New Hampshire, BEST est une société de premier plan au niveau mondial dans la fourniture d'expertise en ingénierie, d'équipements spécialisés et de services sur site pour la mise en exploitation ou la transition de projets de construction énergétique à grande échelle. La société permet ainsi la transition de la phase de post-construction à une usine fonctionnelle. Par ailleurs, BEST est titulaire de six brevets liés aux opérations de pré-mise en service et de mise en service.

"Nous nous réjouissons de l'acquisition du leader mondial en matière de pré-mise en service dans le secteur de l'énergie", déclare Manuel Hurtaud, directeur général de FourQuest Energy Services. "Cette acquisition va nous permettre d'accélérer notre croissance et notre diversification au niveau mondial, tout en restant focalisés sur une ingénierie de pointe et une exécution sur le terrain de premier rang dans l'ensemble des marchés du pétrole et du gaz, de la chimie et de la production d'énergie."

Michael Boyle, président-directeur général de BEST, ajoute : "Je suis particulièrement fier de rejoindre l'équipe de FourQuest Energy Services. Ensemble, BEST et FourQuest offriront une technologie de pointe bénéficiant d'une ingénierie supérieure et des meilleures compétences partout dans le monde. La puissance combinée des deux entreprises nous permettra de créer davantage de valeur pour nos clients."

À compter du 1er janvier 2022, Boyle Energy Services & Technology, Inc. (BEST) a été renommée BEST Energy Services Inc. et continuera à fonctionner comme une société autonome. L'acquisition englobe tous les employés et l'équipe de direction de BEST. BEST sera dirigée par Michael Boyle (PDG) et restera implantée dans le New Hampshire.

À propos de FourQuest Energy

FourQuest Energy est une entreprise mondiale de services dans le domaine de l'énergie, disposant d'une expertise et d'une expérience remarquables dans les services de maintenance, de pré-mise en service et de mise en service d'installations pétrolières et gazières, de raffineries, de pétrochimie et d'autres installations industrielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fourquest.com

