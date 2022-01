Reitmans (Canada) Limitée annonce l'approbation par la Cour du plan d'arrangement en vertu de la LACC





MONTRÉAL, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (« Reitmans » ou la « Société ») (TSX: RET) (TSX: RET.A) annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu une ordonnance d'homologation de la Cour supérieure du Québec à l'égard de son plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »). Aux termes du plan d'arrangement, Reitmans distribuera à ses créanciers la somme globale de 95 millions de dollars (le « montant du règlement ») en règlement complet et définitif de toutes les réclamations visées par le plan d'arrangement, y compris un paiement initial d'au plus 20 000 $ par réclamation en sus, s'il y a lieu, d'une distribution au prorata du solde du montant du règlement. Le montant du règlement versé aux créanciers de la Société devrait être prélevé sur une partie des fonds disponibles aux termes de la facilité renouvelable de premier rang garantie par des actifs d'un montant maximal de 115 millions de dollars devant intervenir avec BMO Banque de Montréal (https://reitmans-fr.mediaroom.com/index.php?s=8570&item=137292).

Le cabinet Ernst & Young Inc. agit en qualité de contrôleur nommé dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. Tous les documents liés à la procédure aux termes de la LACC, y compris le plan d'arrangement, peuvent être consultés au www.ey.com/ca/Reitmans. La Société prévoit faire des annonces à mesure qu'elle franchira d'autres étapes importantes de la procédure.

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 413 magasins, dont 242 Reitmans, 93 Penningtons et 78 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Ces déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes inhérents, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la Société. Parmi ces risques, citons, notamment : les risques et les incertitudes liés à la procédure aux termes de la LACC, notamment les risques concernant la négociation et la clôture de la facilité de crédit devant servir à la distribution du montant du règlement aux créanciers de la Société, la conjoncture économique en général, les conditions générales de l'industrie de la vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques figurant dans les documents publics de la Société, y compris ceux décrits aux rubriques « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du plus récent rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 et de 39 semaines closes le 30 octobre 2021. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent être considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives, qui reflètent les attentes de la Société uniquement en date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la Société, qui reposent sur l'évaluation que fait la direction du comportement actuel et futur des consommateurs et de l'incidence de la COVID-19 sur ce comportement, la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution actuellement prévue, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Certaines déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué peuvent porter notamment sur la capacité d'obtenir du financement. Le lecteur est avisé de ne pas se fier sans réserve aux déclarations prospectives incluses dans les présentes. Ces déclarations traitent uniquement de la situation à la date à laquelle elles sont exprimées. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement ou d'une quelconque circonstance et elle nie toute intention de ce faire, à moins que les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent ne l'y obligent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

