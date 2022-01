Fidelis New Energy inaugure son siège européen au Danemark





Fidelis New Energy étend sa présence en Europe avec la nomination des dirigeants de Fidelis New Energy Europe

HOUSTON, 4 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Fidelis New Energy, LLC (« Fidelis »), un important développeur, investisseur et exploitant d'infrastructures à impact climatique, a annoncé son expansion en Europe avec son siège européen à Copenhague, au Danemark, et la nomination d'Ulrik Dan Weuder au poste de directeur général de Fidelis Europe et de Lotte Kemplar au poste de directrice juridique de Fidelis Europe et de directrice adjointe juridique de Fidelis.

« Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles d'Ulrik et de Lotte pour soutenir et accélérer les engagements du Danemark et d'autres pays européens à atteindre la neutralité carbone avant 2050 en faisant progresser la stratégie de Fidelis en matière d'infrastructures à impact climatique à l'étranger. Ulrik et Lotte ne sont pas seulement des amis proches avec lesquels nous travaillons depuis des années, ce sont des professionnels et des leaders chevronnés de l'investissement en infrastructures basés en Europe qui contribueront également à la vision et à la stratégie globale de Fidelis », a déclaré Dan Shapiro, PDG et cofondateur de Fidelis.

Ulrik Dan Weuder a plus de 25 ans d'expérience dans la planification, l'investissement et la gestion de grandes infrastructures et de placements en actions complexes. Lotte a plus de 15 ans d'expérience en tant que juriste, avec une forte expérience dans la structuration de transactions et les transactions d'infrastructure. L'expérience de Lotte comprend des transactions sophistiquées au sein de grandes infrastructures et des opérations de fusion et d'acquisition en Europe et aux États-Unis, y compris la gestion d'actifs d'infrastructure en exploitation. Tous deux rejoignent Fidelis après des carrières réussies au sein du fonds de pension danois ATP.

Bengt Jarlsjo, cofondateur de Fidelis, a ajouté : « Étant né et ayant grandi en Scandinavie, je suis heureux que nous ayons choisi le Danemark comme siège de Fidelis Europe et que nous ayons nommé Ulrik et Lotte pour diriger cette expansion. Avec nos partenaires dans la région, nous voyons un grand potentiel de projets dans le cadre de notre stratégie en Scandinavie et en Europe dans son ensemble. Notre présence européenne renforcera également notre collaboration continue avec nos partenaires technologiques scandinaves et européens, alors que nous continuons à faire progresser les actifs d'infrastructure de transition dans l'ensemble de notre portefeuille. »

À propos de Fidelis New Energy, LLC

Fidelis est une entreprise d'infrastructure qui développe, livre, investit dans, possède et exploite des infrastructures à impact climatique ayant une longue durée de vie utile, fournissant des services essentiels à la société tout en générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Fidelis se concentre sur quatre secteurs clés de la décarbonisation : (1) les carburants renouvelables (carburants durables pour l'aviation et le transport terrestre à partir de matières premières renouvelables), (2) la gestion du carbone (capture, utilisation, transport et séquestration du CO2), (3) l'hydrogène propre et (4) l'énergie renouvelable, y compris le Power to X. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fidelisinfra.com.

