Suspension de la négociation par l'OCRCVM - HTC

Reprise des négociations pour : Société : Dorel Industries Inc. Symbole TSX : DII.B Les titres : Oui Reprise : 09 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

Vortex Structures Aquatiques International (www.vortex-intl.com), fabricant et chef de file mondial dans le domaine des jeux aquatiques, a nommé Sylvain Dugas au poste de Chef d'exploitation. Dans ce poste nouvellement créé, M. Dugas sera...

Reprise des négociations pour: Société : Nova Net Lease REIT Symbole CSE : NNL.U Les titres : Oui Reprise (HE) : 09 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Omai Gold Mines Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : OMG Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 08 h 51...