Joignez-vous à la plus importante conversation sur la santé mentale au monde le 26 janvier à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause





La campagne 2022 invite les Canadiens à être là pour eux-mêmes et pour les autres

Tout le monde peut prendre part à la conversation en envoyant des messages texte, en faisant des appels et en participant sur les médias sociaux afin de soutenir les programmes de santé mentale canadiens

La programmation francophone et anglophone de Bell Média comprend deux documentaires diffusés sur Noovo et un épisode spécial Journée Bell Cause pour la cause de l'émission Etalk

Bell continue d'être un leader en santé mentale au travail, offrant une couverture illimitée des services de santé mentale aux membres de son équipe et aux membres admissibles de leur famille.

MONTRÉAL, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Journée Bell Cause pour la cause 2022 a lieu le 26 janvier. Comme nous continuons de mettre l'accent sur les gestes afin d'accroître la sensibilisation à l'égard de la santé mentale et de la maladie mentale, nous invitons les Canadiens et les gens du monde entier à faire ce qui suit. Continuez d'écouter. Continuez d'en parler. Et continuez d'être là pour vous-même, et pour les autres.

Joignez-vous à la conversation lors de la Journée Bell Cause pour la cause!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , LinkedIn , Snapchat, TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou le filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

L'équipe de la Journée Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est fière d'accueillir à nouveau ces incroyables membres de l'équipe :

Les Amis de Bell Cause pour la cause , qui feront part de leurs expériences personnelles sur les réalités de vivre avec une maladie mentale.

, qui feront part de leurs expériences personnelles sur les réalités de vivre avec une maladie mentale. Nos incroyables porte-paroles, dont la fondatrice de Bell Cause pour la cause et championne olympique Clara Hughes , Étienne Boulay, Marie-Soleil Dion , Michael Landsberg , Howie Mandel , Michel Mpambara , Stefie Shock et Mary Walsh .

, Étienne Boulay, , , , , et . Nos ambassadeurs communautaires, entre autres la comédienne Véronique Bannon , le joueur à la retraite de la LCF Shea Emry, l'auteure et personnalité médiatique Joanie Gonthier , la comédienne Jessica Holmes , le golfeur professionnel Andrew Jensen et la musicienne Florence K.

Annonces de Bell Cause pour la cause 2022 :

Lancement du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2022, un programme annuel de deux millions de dollars qui verse des dons pouvant atteindre 25 000 $ à des initiatives en santé mentale locales et communautaires.

Dévoilement des nouveaux bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, qui soutient la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur à l'échelle du Canada.

Financements de projets en santé mentale partout au pays.

Programmation de Bell Média

Dans le cadre de la campagne de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell Média présentera du contenu spécial sur la santé mentale en français et en anglais à la télévision, à la radio et dans ses produits numériques. Parmi ceux-ci, deux documentaires en français : Maman, pourquoi tu pleures ? (sur Crave, Canal Vie et Noovo.ca) et La santé mentale dans le sport professionnel (sur Noovo et sur RDS à une date ultérieure) et un épisode spécial de l'émission Etalk portant sur la Journée Bell Cause pour la cause.

La campagne multimédia nationale de la Journée Bell Cause pour la cause 2022 met l'accent sur l'action, encourageant les Canadiens à continuer d'écouter, d'en parler et d'être là pour eux-mêmes et pour les autres. Tout le monde peut participer virtuellement ou en personne avec ses amis et les membres de sa famille et de sa collectivité.

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour télécharger la trousse Bell Cause pour la cause et les guides de conversation mis à jour.

Faits saillants depuis la première Journée Bell Cause pour la cause, qui a eu lieu en 2011 :

Un total de 1,3 milliard de messages de soutien envoyés à ce jour

Un financement total de 121 373 806,75 $ de Bell

Le mot-clic canadien le plus utilisé de tous les temps

Le mot-clic #BellLetsTalk a été le plus populaire sur Twitter au pays et dans le monde entier

La vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause est le tweet de marque qui a suscité le plus de réactions au pays en 2021

« Alors que nous nous préparons à souligner la 12e édition annuelle de la Journée Bell Cause pour la cause, je suis heureux d'annoncer l'engagement de Bell à maintenir son leadership en santé mentale au travail, en offrant une couverture illimitée des services de santé mentale aux membres de son équipe et aux membres admissibles de leur famille. Les deux dernières années ont posé de nombreux défis pour tout le monde, et j'encourage tous les Canadiens et toutes les personnes du monde entier à prendre part à la plus grande conversation du monde sur la santé mentale, le 26 janvier prochain. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« En travaillant ensemble dans les collectivités, grandes et petites, partout au pays, nous avons fait de grands progrès dans l'avancement de la cause de la santé mentale et de la sensibilisation à la maladie mentale. À l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause comme tout au long de l'année, il est très important de continuer d'écouter, d'en parler et d'être présent pour les autres afin de faire une différence durable dans la vie de personnes touchées par la maladie mentale. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

