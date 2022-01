Sonder Holdings Inc. étend ses activités au Canada avec de nouveaux emplacements à Montréal et à Toronto





Sonder Holdings Inc. (« Sonder »), une société d'hôtellerie de nouvelle génération qui redéfinit l'expérience client par le biais de la technologie et le design exceptionnel, a élargi son empreinte au Canada en 2021 par l'ouverture de nouveaux emplacements et par la conclusion d'ententes visant des centaines d'unités additionnelles à Montréal et à Toronto.

À Montréal, Sonder a récemment procédé à l'ouverture du Sonder Saint-Paul, un hôtel de 20 unités aménagé dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal, ainsi qu'à celle du Sonder Maisonneuve, une nouvelle construction de 157 unités située en plein coeur du centre-ville de Montréal, dans laquelle on retrouve des suites de type studio et des suites d'une, de deux ou de trois chambres entièrement équipées qui disposent toutes d'un balcon, d'une salle de buanderie et d'une cuisine. Les clients ont également accès à des commodités, notamment une piscine sur le toit, un sauna et une salle d'entraînement.

À l'heure actuelle, la société exploite plus de 385 unités dans plusieurs quartiers de la ville, notamment dans Griffintown et sur le Plateau, et compte plus de 270 unités additionnelles visées par des ententes dans deux autres emplacements, y compris dans l'immeuble de l'ancien Board of Trade de la rue Saint-Sacrement.

La société fondée à Montréal a également établi un nouveau centre décisionnel pour ses activités mondiales et prévoit créer des centaines de nouveaux postes à ses bureaux situés sur la rue Viger.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler en partenariat avec une société bien capitalisée et fiable comme Sonder. Son modèle novateur et éprouvé en matière d'hôtellerie permet d'offrir aux clients à l'échelle mondiale une expérience qui, selon nous, représente l'avenir de l'hôtellerie et qui a été lancée et conçue ici même à Montréal » a commenté Richard Rumpf, vice-président d'Immeubles Prime, un important fournisseur d'espaces axés sur le design répondant aux besoins du monde moderne qui détient également plusieurs immeubles exploités par Sonder à Montréal.

Sonder continue également d'accroître ses activités à Toronto, la plus grande ville du Canada, et a récemment conclu des ententes visant plus de 110 unités dans quatre nouveaux emplacements situés dans différents quartiers recherchés de la ville, comme le St. Lawrence Market et le Entertainment District. Ces unités s'ajoutent aux plus de 120 unités annoncées que l'on retrouve dans les cinq emplacements existants de Sonder à Toronto.

« Les villes canadiennes sont des destinations internationales où l'on retrouve une combinaison intéressante d'hôtels et d'immeubles contemporains qui s'intègrent bien à notre portefeuille » a indiqué Martin Picard, co-fondateur et responsable mondial de l'immobilier de Sonder. « Notre offre vise les voyageurs modernes et les sous-groupes de voyageurs émergents comme celui des travailleurs nomades. Nous recherchons des immeubles qui sont situés à proximité de destinations culturelles ou touristiques et qui se prêtent bien aux expériences axées sur le design et la technologie. Même si Sonder est devenue une société mondiale, ses racines sont au Canada et nous avons l'intention de continuer d'y accroître sa présence. »

La société exploite également un immeuble de 66 unités dans le quartier West End de Vancouver et examine des possibilités d'expansion à Ottawa, Québec, Calgary, Banff et Victoria.

Sonder, dont le siège social est situé à San Francisco, exerce des activités dans plus de 35 villes réparties dans dix pays, et compte plus de 16 000 unités opérationnelles et visées par des ententes à travers le monde. La société travaille en partenariat avec des propriétaires d'immeubles et des locateurs afin de gérer et d'exploiter des hôtels et des immeubles. Sonder se distingue de ses concurrents du secteur de l'hôtellerie grâce à une conception avant-gardiste et aux éléments technologiques qu'elle intègre à ses hébergements et à son expérience client. Cette expérience axée sur la technologie permet aux clients d'avoir le plein contrôle de leur séjour. Au moyen de l'application Sonder téléchargée sur leur appareil mobile, ils peuvent avoir accès à tout ce dont ils ont besoin (que ce soit pour la réservation, les communications avec le service aux clients ou les formalités de départ), et ce à tout moment et peu importe où ils se trouvent.

Regroupement d'entreprises avec Gores Metropoulos II

Sonder a annoncé récemment que la déclaration d'inscription sur formulaire S-4 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 7 juillet 2021, dans sa version modifiée par la modification no 7 déposée le 20 décembre 2021, a été déclaré valide le 22 décembre 2021. La déclaration d'inscription a été déposée dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé de Sonder et Gores Metropoulos II, Inc. (Nasdaq : GMII, GMIIW, et GMIIU). Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Gores Metropoulos II visant à approuver le regroupement d'entreprises se tiendra le 14 janvier 2022, à 9 h (heure de l'Est).

Les actions ordinaires et les bons de souscription publics de Sonder devraient être inscrits à la cote du Nasdaq sous les symboles « SOND » et « SONDW », respectivement, après la clôture du regroupement d'entreprises. À la réalisation du regroupement d'entreprises, sous réserve de tous rachats par les actionnaires publics de Gores Metropoulos II et du paiement des frais liés à l'opération à la clôture, Sonder prévoit disposer d'environ 310 M$ provenant du produit du PPSO, d'au plus 450 M$ en espèces dans le compte en fiducie de Gores Metropoulos II et de 165 M$ de billets à prélèvement différé afin de financer les activités et de soutenir les initiatives de croissance actuelles ou nouvelles.

À propos de Sonder

Sonder révolutionne le secteur de l'hôtellerie grâce à des services novateurs axés sur la technologie et des lieux d'hébergement inspirants et judicieusement conçus, le tout combiné en toute fluidité. Officiellement lancée en 2014 et établie à San Francisco, Sonder propose des options d'hébergement variées comme des chambres spacieuses et des suites et appartements entièrement équipés dans plus de 35 marchés répartis dans dix pays et sur trois continents. L'application Sonder permet aux clients d'avoir le plein contrôle de leur séjour. Grâce aux fonctions en libre-service, à la procédure d'enregistrement simple et à l'assistance sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les clients de Sonder peuvent facilement profiter des commodités et services qu'elle offre, et vivre une expérience d'hébergement des plus agréable.

Pour en savoir plus, visitez le site www.sonder.com ou suivez Sonder sur Facebook, Twitter ou Instagram. Téléchargez l'application Sonder sur Apple ou Google Play.

À propos de Gores Metropoulos II, Inc.

Gores Metropoulos II, Inc. (Nasdaq : GMII, GMIIW et GMIIU) est une société d'acquisition à vocation spécifique parrainée par un membre du même groupe que The Gores Group, LLC, une société d'investissement internationale fondée en 1987 par Alec Gores, et par un membre du même groupe que Metropoulos & Co, qui est la propriété de Dean, Evan et Daren Metropoulos. Gores Metropoulos II a été constituée dans le but de conclure une fusion, une opération boursière, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. MM. Gores et Metropoulos ont ensemble plus de 100 ans d'expérience en tant qu'entrepreneurs, exploitants et investisseurs dans divers secteurs, notamment dans le secteur industriel et dans ceux des technologies, des médias et du divertissement, des services aux entreprises, des soins de santé et des produits et services de consommation. Au cours de leurs carrières, MM. Gores et Metropoulos, ainsi que leurs équipes respectives, ont investi dans plus de 180 sociétés de portefeuille dans des environnements macroéconomiques variés, selon une stratégie d'investissement cohérente et axée sur les besoins opérationnels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.gores.com.

