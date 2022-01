ANANDA Scientific annonce l'approbation par la FDA de l'IND pour l'essai clinique sur le traitement du trouble lié à l'abus d'opioïdes (Opioid Use Disorder, OUD)





ANANDA Scientific Inc. (une société pharmaceutique de biotechnologie) a annoncé aujourd'hui l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de la demande de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) pour l'essai clinique visant à évaluer le Nantheiatm ATL5, un médicament expérimental utilisant du cannabidiol (CBD) dans la technologie d'administration exclusive d'ANANDA en tant que traitement d'appoint du trouble lié à l'abus d'opioïdes. L'essai sera mené au Jane and Terry Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior de l'UCLA.

« Il s'agit de la quatrième approbation d'un IND pour notre gamme de médicaments expérimentaux Nantheiatm et elle renforce encore notre vision qui est de développer le CBD en tant que produit thérapeutique pour plusieurs indications clés. Cette étude clinique menée à l'UCLA est un élément important de nos efforts de développement clinique axés sur la dépendance aux opioïdes, où il existe un important besoin non satisfait en termes de thérapies non addictives », a déclaré Sohail R. Zaidi, PDG d'ANANDA. « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'UCLA et impatients de voir cet essai progresser. »

L'essai va être mené par les investigateurs principaux Edythe London, Ph.D., professeure émérite de psychiatrie et de sciences biocomportementales ainsi que de pharmacologie moléculaire et médicinale au Jane and Terry Semel Institute à la David Geffen School of Medicine de l'UCLA, et Richard De La Garza II, Ph.D., professeur de psychiatrie et de sciences biocomportementales au Jane and Terry Semel Institute à la David Geffen School of Medicine de l'UCLA. Cet essai est financé par le National Institute on Drug Abuse (NIDA). (Identifiant de Clinical Trials.gov : NCT03787628)

« L'approbation de l'IND pour cet essai clinique important constitue une étape clé pour nos recherches en cours sur des alternatives thérapeutiques pour le trouble lié à l'abus d'opioïdes et pour inverser les effets de l'épidémie d'opioïdes », a déclaré le Dr London.

« Maintenant que l'IND a été approuvé, nous allons être en mesure d'avancer et de lancer l'essai rapidement », a confié pour sa part le Dr De La Garza.

À PROPOS D'ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA est une société de biotechnologie de premier plan axée sur la recherche, pionnière dans des études cliniques de haut calibre visant à évaluer les indications thérapeutiques des cannabinoïdes tels que le trouble de stress post-traumatique (TSPT), les douleurs radiculaires, l'anxiété et le trouble lié à l'abus d'opioïdes. La société, qui utilise une technologie d'administration brevetée (sous licence de l'entreprise Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd., basée à Jérusalem, en Israël) pour rendre les cannabinoïdes et autres composés dérivés de plantes hautement biodisponibles, solubles dans l'eau et stables pendant toute la durée de conservation, se concentre sur la production de produits pharmaceutiques efficaces et de première qualité. Conformément à ses solides données basées sur la recherche, la société dispose également d'un portefeuille croissant de produits nutraceutiques en vente libre. La société a lancé avec succès ces produits aux États-Unis, en Australie, et au Royaume-Uni, avec une expansion sur d'autres marchés tels que l'UE, la Chine, l'Afrique et d'autres pays asiatiques. La société procède actuellement à l'extension de sa base de recherche grâce à de multiples accords parrainés de recherche conclus avec des universités afin de diversifier son portefeuille technologique.

