CGTN - Une année 2021 d'une importance exceptionnelle : Comment la Chine s'est préparée à bâtir un pays socialiste moderne





BEIJING, 4 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'année 2021 a sans aucun doute été extraordinaire pour la Chine. Elle a non seulement marqué le début du 14e Plan quinquennal chinois allant de 2021 à 2025, mais a aussi été l'année pendant laquelle ont convergé les échéanciers des objectifs des « deux centenaires » de la Chine, à savoir bâtir une société modérément prospère à tous les égards et édifier un grand pays socialiste moderne à tous les égards.

« L'année qui vient de se terminer a été d'une importance exceptionnelle », a indiqué le président chinois Xi Jinping durant son discours du Nouvel An 2022.

Mais comment la Chine s'y est-elle prise pour se préparer pleinement à un nouveau chapitre visant la création d'une société socialiste moderne ?

Un bon départ

Selon des données officielles publiées le 18 janvier 2021, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a dépassé les 100 billions de yuans (environ 15,42 billions de dollars américains) en 2020.

Début janvier, Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la commission militaire centrale, a participé à une séance d'étude à l'école centrale du PCC.

À cette occasion, il a appelé les plus de 190 fonctionnaires provinciaux et ministériels présents à rassembler toutes les conditions favorables à un bon départ en vue de l'édification d'un pays socialiste moderne.

Environ deux semaines plus tard, alors qu'il présidait une séance d'étude de groupe au Bureau politique du Comité central du PCC, Xi Jinping a réitéré la nécessité de veiller à un solide développement économique et social vu l'importance capitale de la « première étape » du 14e Plan quinquennal.

Plus tard en mars, la Chine a dévoilé la version finale de son plan de développement national pour les 5 et 15 prochaines années, qui met l'accent sur une croissance économique durable, un modèle de croissance économique à « double circulation », des systèmes industriels axés sur l'innovation et le développement des zones rurales.

« Tout au long de l'année, nous avons déployé des efforts, fait notre part et reçu beaucoup en retour », a déclaré Xi Jinping au moment de s'adresser au peuple chinois durant son discours du Nouvel An.

Le soutien d'une nouvelle philosophie de développement

Comparativement aux plans quinquennaux précédents, le 14e Plan quinquennal introduit un nouveau paradigme de développement : il ne fixe pas d'objectif de croissance numérique du PIB, mais mise plutôt sur un développement équilibré et durable dont le pilier est le marché intérieur.

Cette nouvelle philosophie s'appuie sur un développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé qui ouvrira la voie à un développement de grande qualité dans la pratique.

En mettant l'innovation au coeur de ses efforts de modernisation, la Chine a réalisé diverses percées scientifiques et technologiques comme le lancement du vaisseau spatial avec équipage Shenzhou-13, l'atterrissage de la sonde Tianwen-1 sur Mars, des avancées dans l'industrie des puces ou encore des progrès en informatique quantique.

En 2021, Xi Jinping a inspecté plusieurs entreprises techno-scientifiques où il a souligné à maintes reprises l'importance de l'autonomie et du renforcement autonome au chapitre de l'innovation dans les technologies scientifiques de pointe.

Un virage vert étant la marque d'un développement de grande qualité, la dernière année a également été marquée par des réalisations dans ce domaine. Selon le Rapport environnemental 2020 publié en mai dernier par le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement, la Chine affiche des améliorations généralisées au chapitre de l'écologie, plus précisément en ce qui a trait à l'intensification des efforts déployés dans le pays pour stimuler un développement respectueux de l'environnement.

La protection de l'environnement et un développement de haute qualité dans le bassin du fleuve Jaune, qui font partie d'une stratégie nationale d'envergure, illustrent parfaitement les efforts que la Chine déploie en vue de l'édification d'une nation soucieuse de l'environnement.

En octobre de l'année dernière, la Chine avait publié un plan de protection et de développement du bassin du fleuve Jaune à l'horizon 2030, devant servir de guide pour l'élaboration des politiques et la planification des projets d'ingénierie dans le bassin afin de relever les défis qui se posent.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, le président chinois s'est rendu dans toutes les provinces et les régions autonomes du bassin, où il a fait part de ses préoccupations au sujet du « fleuve mère » de la Chine. En moins d'un an, soit d'août 2019 à juin 2020 seulement, il a inspecté le bassin du fleuve Jaune à quatre reprises.

« Nous avons aujourd'hui devant nous une Chine résiliente et dynamique, une nation au peuple amical et respectable, un pays qui se développe rapidement jour après jour et un pays qui ne cesse de faire des progrès dans tout ce qu'il entreprend », a ajouté vendredi Xi Jinping durant son discours du Nouvel An.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/How-did-China-prepare-in-2021-for-building-a-modern-socialist-country--16uwrdXNaY8/index.html

