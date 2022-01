/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 4 janvier 2022/

Sonder Holdings Inc. (« Sonder »), une société d'hôtellerie de nouvelle génération qui redéfinit l'expérience client par le biais de la technologie et le design exceptionnel, a élargi son empreinte au Canada en 2021 par l'ouverture de nouveaux...

Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») est fière de présenter un bref compte rendu des faits marquants de l'année 2021 et des perspectives pour l'année 2022, qu'elle aborde avec autant de dynamisme, davantage de ressources et une...