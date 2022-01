Piramal Pharma Solutions étend ses capacités en matière de biologie in vitro sur le site de services de découverte d'Ahmedabad





- Un investissement de plusieurs millions de dollars renforce les capacités de biologie in vitro dans le domaine du dépistage primaire et secondaire

- Apporte une valeur ajoutée aux clients en associant les services de biologie aux capacités chimiques existantes

MUMBAI, Inde, 4 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La division Pharma Solutions (PPS) de Pharma Limited, une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui que la société a réalisé un investissement de plusieurs millions de dollars pour créer une installation de criblage à haut débit de classe mondiale qui augmentera les capacités de biologie in vitro existantes sur son site de services de découverte de médicaments à Ahmedabad, en Inde. Cette nouvelle extension, qui devrait être opérationnelle au troisième trimestre 2022, augmentera considérablement les capacités de criblage primaire et secondaire des composés préparés sur le site d'Ahmedabad.

Les avantages de ce nouvel investissement se traduiront par une expérience améliorée pour les clients des services de découverte de PPS. Grâce aux services intégrés de chimie et de biologie désormais disponibles sur un seul site, nous prévoyons des améliorations significatives de la durée du cycle de découverte des médicaments. En outre, de nouveaux membres du personnel ayant une expérience dans les services de biologie viennent s'ajouter à l'équipe du site, complétant ainsi l'expertise technique et opérationnelle existante.

La nouvelle technologie de criblage à haut débit permet à PPS d'évaluer et de cribler 1 000 composés par semaine à l'aide de diverses technologies de plateforme de dosage telles que le lecteur de plaques d'imagerie fluorescente (FLIPR), le TR-FRET/HTRF, la polarisation de fluorescence (FP), l'absorbance, la luminescence/électrochimioluminescence (ECL), l'Alpha Screen, le Lantha Screen, la cytométrie de flux et l'imagerie à haut contenu. Ces plateformes seront applicables à diverses cibles (par exemple, les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) et les thérapies ciblant les kinases).

Peter DeYoung, PDG de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Aider les clients dans le processus de découverte est en synergie avec nos efforts pour être un CDMO centré sur le patient. Grâce à cet investissement, nous améliorons notre plateforme de découverte en ajoutant de nouveaux services de biologie in vitro à nos capacités existantes, ce qui fait de nous un partenaire plus intégré. »

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'API et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour de plus amples informations, consultez : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

Pour de plus amples renseignements, visitez : www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1718935/Piramal_Ahmedabad.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1718934/Piramal_Logo.jpg

Pour les investisseurs :

Hitesh Dhaddha / Mayank Kumar

Relations avec les investisseurs :

investor.relations@piramal.com

Communiqué envoyé le 4 janvier 2022 à 05:59 et diffusé par :