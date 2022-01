Synapse Design, une entreprise de QuEST Global, rejoint Design Center Alliance (DCA) de TSMC





BENGALORE, Inde, et SANTA CLARA, Californie, 4 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Synapse Design, une entreprise de QuEST Global, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise s'était jointe au programme Design Center Alliance (DCA) de TSMC Open Innovation Platform® (OIP) . Le programme DCA de TSMC se concentre sur les services de mise en oeuvre de puces et les solutions de conception au niveau système pour aider à réduire les obstacles de conception pour les clients qui adoptent la technologie TSMC.

Synapse Design s'est forgé une réputation en fournissant des services et des solutions de pointe éprouvés, relatifs aux « systèmes sur puce » (SoC) complexes et aux circuits intégrés à signaux mixtes spécifiques à une application (ASIC), depuis les spécifications de l'architecture à la sortie de bande. L'entreprise est le fournisseur de services de conception de choix pour la plupart des meilleures entreprises mondiales de fabrication sans usine, ODM (Original Design Manufacturing) et IDM (Integrated Device Manufacturing), qui choisissent des solutions de conception matérielle et logicielle, éprouvées et de bout en bout, ciblant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le centre de données, l'IoT, le secteur automobile/les voitures autonomes, le multimédia, le mobile, la mise en réseau et les technologies de communication et de stockage.

Commentant cet événement, Satish Bagalkotkar, président, PDG et cofondateur de Synapse Design, a déclaré : « Notre collaboration avec TSMC dans le cadre de son programme DCA accroîtra le niveau de confiance de nos clients, sachant qu'ils recevront les meilleurs services de conception de logiciels et de matériel de bout en bout de Synapse Design en collaboration avec les technologies de processus avancées de TSMC. En collaboration avec TSMC, nous allons franchir les barrières pour fournir des conceptions de semi-conducteurs plus efficaces. »

« Nous sommes très heureux de l'ajout de Synapse Design à notre Design Center Alliance en vue de répondre aux besoins croissants du marché en matière de services de conception des technologies de pointe de TSMC », a déclaré Suk Lee, vice-président de la division en charge de la gestion des infrastructures de conception de TSMC. « L'effort conjoint combinant l'expérience de Synapse Design dans les services de conception et les technologies de TSMC permettra à nos clients communs de remporter les succès de la prochaine génération dans le domaine de la conception, et de lancer rapidement leurs produits différenciés sur le marché. »

Synapse Design, une entreprise de QuEST Global, dispose de centres de conception aux États-Unis, en Inde, en Chine, au Japon, en Malaisie et au Vietnam, et emploie plus de 1 000 ingénieurs. L'entreprise a travaillé en étroite collaboration avec TSMC et a réalisé plus de 150 conceptions sur les technologies de processus de TSMC au cours des cinq dernières années, y compris plus de 20 conceptions sur les derniers processus N7, N6 et N5 de TSMC. L'entreprise offre des services de conception ASIC haute performance et basse puissance, SoC et à signaux mixtes, des spécifications d'architecture à la sortie de bande, en passant par le développement de logiciels système et de micrologiciels embarqués. Synapse faisant partie de la famille QuEST, elle aide l'entreprise à offrir des solutions logicielles de bout en bout, compatibles avec le matériel dans diverses industries, y compris les semi-conducteurs, l'automobile, l'électronique grand public, la mise en réseau et les systèmes de stockage. Ces solutions aident les industries à croissance rapide à accélérer leurs efforts de transformation numérique.

À propos de Synapse Design, une entreprise de QuEST Global

Synapse Design ( www.synapse-da.com ) est un leader dans les services de conception de semi-conducteurs spécialisés dans les SoC hautement complexes et les logiciels embarqués. La liste des clients de l'entreprise comprend 95 % des dix principales entreprises IDM/ODM et sans usine dans le monde. Les produits et services de Synapse Design soutiennent les entreprises qui créent des produits haut de gamme dans l'IA, l'apprentissage automatique, le mobile, l'IoT, le stockage, la mise en réseau, le multimédia, la 5G et d'autres. Grâce à ses employés, à ses technologies et à ses services, l'entreprise offre une excellence en ingénierie et un modèle d'affaires flexible qui permet à ses clients d'obtenir des produits de nouvelle génération. Fondée en 2003, Synapse Design a son siège dans la Silicon Valley avec des centres de conception dans le monde entier. L'entreprise a été acquise récemment par QuEST Global, qui souhaitait améliorer sa capacité à fournir des services complets de conception, de conseil et de développement de logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs.

À propos de QuEST Global

Depuis près de 25 ans, QuEST Global est un partenaire mondial de confiance en services d'ingénierie de produits pour bon nombre des entreprises les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des transports (automobile et chemin de fer), de l'énergie, de la haute technologie, de la santé et des dispositifs médicaux, et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 54 centres de livraison mondiaux et plus de 11 500 employés, QuEST Global est à la pointe de la convergence des innovations en ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience des consommateurs et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

